У мережу "злили" невідому інформацію про MELOVIN: співак звернувся до тих, хто за цим стоїть

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Так, в одному з Telegram-каналів з’явилися персональні дані виконавця, зокрема, його водійське посвідчення, прописка та індивідуальний податковий номер.

Про це повідомив артист, опублікувавши відповідні скріншоти.

У мережу злили особисті дані про MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

За словами MELOVIN, його засмучає не те, що його дані "злили", а те, що люди, які стоять за цим, свідомо порушили Конституцію України та Кримінальний кодекс.

"Прокинувся від цих скріншотів. Що мене засмучує… те, що злили мої дані? Я що, їх ніколи не бачив чи це якась неправда? Ні. Мене засмучує, що люди свідомо порушили 32 статтю Конституції України та 182 статтю Кримінального кодексу. Це єдине", - говорить зірка.

Співак каже, що нація має бути більш усвідомленою та розуміти причинно-наслідкові зв’язки, і нести відповідальність за це.

У мережу злили особисті дані про MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

"Що тільки не відбувалось за моє невелике, але насичене життя. І зливали фото інтимних частин тіла, хоча вони виявилися не моїми… а жаль, треба було мої, щоб резонансніше було. У мене завжди питання: щоб що? Це мене якось має зламати? Вам не вистачає любові чи уваги від близьких?", - сказав MELOVIN.

Виконавець порадив недобросовісним людям сходити до психотерапевта і поспілкуватися з ним, налаштувавши свої "таракани у голові".

"Я бажаю вам усередині внутрішнього щастя і любові до себе, тому що коли себе любиш - цим всім не займаєшся", - підсумував фіналіст нацвідбору на Євробачення 2024.