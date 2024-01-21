UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У мережу "злили" невідому інформацію про MELOVIN: співак звернувся до тих, хто за цим стоїть

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Іванна Пашкевич

У мережу злили особисті дані про співака MELOVIN. Реакція артиста не змусила на себе довго чекати.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram фіналіста нацвідбору на Євробачення 2024.

Деталі

Так, в одному з Telegram-каналів з’явилися персональні дані виконавця, зокрема, його водійське посвідчення, прописка та індивідуальний податковий номер.

Про це повідомив артист, опублікувавши відповідні скріншоти.

У мережу злили особисті дані про MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

За словами MELOVIN, його засмучає не те, що його дані "злили", а те, що люди, які стоять за цим, свідомо порушили Конституцію України та Кримінальний кодекс.

"Прокинувся від цих скріншотів. Що мене засмучує… те, що злили мої дані? Я що, їх ніколи не бачив чи це якась неправда? Ні. Мене засмучує, що люди свідомо порушили 32 статтю Конституції України та 182 статтю Кримінального кодексу. Це єдине", - говорить зірка.

Співак каже, що нація має бути більш усвідомленою та розуміти причинно-наслідкові зв’язки, і нести відповідальність за це.

У мережу злили особисті дані про MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

"Що тільки не відбувалось за моє невелике, але насичене життя. І зливали фото інтимних частин тіла, хоча вони виявилися не моїми… а жаль, треба було мої, щоб резонансніше було. У мене завжди питання: щоб що? Це мене якось має зламати? Вам не вистачає любові чи уваги від близьких?", - сказав MELOVIN.

Виконавець порадив недобросовісним людям сходити до психотерапевта і поспілкуватися з ним, налаштувавши свої "таракани у голові".

"Я бажаю вам усередині внутрішнього щастя і любові до себе, тому що коли себе любиш - цим всім не займаєшся", - підсумував фіналіст нацвідбору на Євробачення 2024.

Нещодавно MELOVIN відповів, чи піде на фронт, якщо йому прийде повістка.

Також букмекери дали прогноз, хто буде представляти Україну на Євробаченні 2024.

Читайте РБК-Україна в Google News
MELOVINзвезды шоу-бизнеса