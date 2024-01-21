RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В сеть "слили" неизвестную информацию о MELOVIN: певец обратился к тем, кто за этим стоит

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Иванна Пашкевич

В сеть слили личные данные о певце MELOVIN. Реакция артиста не заставила себя долго ждать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram финалиста нацотбора на Евровидение 2024 года.

Подробности

Так, в одном из Telegram-каналов появились персональные данные исполнителя, в частности его водительское удостоверение, прописка и индивидуальный налоговый номер.

Об этом сообщил артист, опубликовав соответствующие скриншоты.

В сеть слили личные данные о MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

По словам MELOVIN, его расстраивает не то, что его данные "слили", а то, что люди, которые стоят за этим, сознательно нарушили Конституцию Украины и Уголовный кодекс.

"Проснулся от этих скриншотов. Что меня расстраивает... то, что слили мои данные? Я что, их никогда не видел или это какая-то неправда? Нет. Меня огорчает, что люди сознательно нарушили 32 статью Конституции Украины и 182 статью Уголовного кодекса. Это единственное", - говорит звезда.

Певец говорит, что нация должна быть более осознанной и понимать причинно-следственные связи, и нести ответственность за это.

В сеть слили личные данные о MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

"Что только не происходило за мою небольшую, но насыщенную жизнь. И сливали фото интимных частей тела, хотя они оказались не моими... а жаль, надо было мои, чтобы резонанснее было. У меня всегда вопрос: чтобы что? Это меня как-то должно сломать? Вам не хватает любви или внимания от близких?", - сказал MELOVIN.

Исполнитель посоветовал недобросовестным людям сходить к психотерапевту и пообщаться с ним, настроив свои "тараканы в голове".

"Я желаю вам внутри внутреннего счастья и любви к себе, потому что когда себя любишь - этим всем не занимаешься", - подытожил финалист нацотбора на Евровидение 2024.

Недавно MELOVIN ответил, пойдет ли на фронт, если ему придет повестка.

Также букмекеры дали прогноз, кто будет представлять Украину на Евровидении 2024 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
MELOVINзвезды шоу-бизнеса