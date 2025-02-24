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У мережу просочилися зображення всіх iPhone 17 за півроку до презентації (фото)

Понеділок 24 лютого 2025 13:35
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У мережу просочилися зображення всіх iPhone 17 за півроку до презентації (фото) Зображення всіх моделей iPhone 17 з'явилися в мережі за півроку до офіційного анонсу (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Apple нещодавно випустила iPhone 16e, але компанія вже активно працює над лінійкою iPhone 17. У мережі з'явилося безліч витоків, і тепер інсайдер опублікував зображення, що демонструє передбачувані дизайни нових моделей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання Android Authority, що представляє світ Android і технологій.

Інсайдер Маджин Бу розмістив фотографію, на якій, як стверджується, показані рендери, засновані на CAD-кресленнях серії iPhone 17. Ці пристрої (зліва направо) представлені як iPhone 17 Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max.

Особливий інтерес представляють моделі Pro і Pro Max, які, судячи із зображення, мають двоколірну задню панель. Неясно, чи виготовлена ​​область розміром з картку на кожному телефоні з іншого матеріалу, ніж решта задньої кришки.

Раніше подібний дизайн з використанням двох різних матеріалів у задній панелі пропонували такі пристрої, як OPPO Find X6 Pro і X7 Ultra. Ранні моделі Google Pixel також мали схожий підхід; зокрема, Pixel 2 2017 року пропонував металеву задню панель зі скляним вікном у верхній частині.

Чи є iPhone 17 Air частиною тієї ж лінійки?

Ще однією помітною деталлю є те, що iPhone 17 і iPhone 17 Air мають абсолютно різні дизайни виступу камери. Згідно з попереднім витоком, модель Air оснащена горизонтально розташованим виступом для єдиної задньої камери, що нагадує Nexus 6P 2015 року.

Однак стандартна модель має вертикально розташований подвійний модуль камери, що відповідає дизайну iPhone 16. Тим часом, моделі Pro і Pro Max зберігають аналогічний дизайн корпусу камери.

У мережу просочилися зображення всіх iPhone 17 за півроку до презентації (фото)Кожна модель iPhone 17 виглядає абсолютно по-різному (фото: X/Majin Bu)

Нагадаємо, що iPhone 17 Air вперше засвітився на рендерах.

А ще ми писали, що iPhone 17 Pro отримає перероблений модуль камери.

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