В сеть утекли изображения всех iPhone 17 за полгода до презентации (фото)

Apple недавно выпустила iPhone 16e, но компания уже активно работает над линейкой iPhone 17. В сети появилось множество утечек, и теперь инсайдер опубликовал изображение, демонстрирующее предполагаемые дизайны новых моделей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Android Authority , представляющее мир Android и технологий.

Инсайдер Маджин Бу разместил фотографию, на которой, как утверждается, показаны рендеры, основанные на CAD-чертежах серии iPhone 17. Эти устройства (слева направо) представлены как iPhone 17 Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Особый интерес представляют модели Pro и Pro Max, которые, судя по изображению, имеют двухцветную заднюю панель. Неясно, изготовлена ли область размером с карточку на каждом телефоне из другого материала, чем остальная часть задней крышки.

Ранее подобный дизайн с использованием двух различных материалов в задней панели предлагали такие устройства, как OPPO Find X6 Pro и X7 Ultra. Ранние модели Google Pixel также имели схожий подход; в частности, Pixel 2 2017 года предлагал металлическую заднюю панель со стеклянным окном в верхней части.

Является ли iPhone 17 Air частью той же линейки?

Еще одной заметной деталью является то, что iPhone 17 и iPhone 17 Air имеют абсолютно разные дизайны выступа камеры. Согласно предыдущей утечке, модель Air оснащена горизонтально расположенным выступом для единственной задней камеры, напоминающим Nexus 6P 2015 года.

Однако стандартная модель имеет вертикально расположенный двойной модуль камеры, соответствующий дизайну iPhone 16. Между тем, модели Pro и Pro Max сохраняют аналогичный дизайн корпуса камеры.

Каждая модель iPhone 17 выглядит совершенно по-разному (фото: X/Majin Bu)