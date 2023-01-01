Шатли в Буковель та зимова казка. Забутий раніше куточок Карпат знову стає популярним

Тривалий час невеликий зупинний пункт Татарів у Ворохтянській територіальній громаді Івано-Франківської області не розглядався як потенційний "магніт" для пасажирського потоку. Навіть при тому, що поруч проходить автотраса на гірськолижний курорт Буковель.

Але останнім часом завдяки розвитку залізничного сполучення він отримав "друге життя" і навіть перетворюється на транспортний хаб.

Про це у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповів експерт із залізничного транспорту та автор каналу "Залізні магістралі" Олег Васильєв.

Навіть під час блекаутів. Зимові туристичні маршрути розкрили потенціал Татарова

До 2014 року залізницею у напрямку Рахова навіть не було жодного поїзда далекого сполучення, окрім поїзда Львів-Рахів. Логістичний потенціал Татарова вдалося розкрити після призначення низки поїздів, які зв’язали гірський регіон із Києвом, Одесою, Харковом та іншими містами.

"Але на тому етапі ще не зовсім були зручними графіки руху, і відсутній сервісний компонент на залізничній зупинці. Вокзал, що є пам’яткою архітектури, збудований у 1932 році, стояв занедбаний і не використовувався для прийому пасажирів", – каже він.

Фото: Поїзд Укрзалізниці на вокзалі в Києві (РБК-Україна/Віталій Носач)

У 2021 році "Укрзалізниця" активно просувала ідею розвитку зимових туристичних маршрутів. До процесу підключилися залізничні активісти, які пропонували варіанти поліпшення логістики. На цій хвилі, богом забутий зупинний пункт Татарів, не тільки отримав друге життя, але й переродився у транспортний хаб.

"14 грудня 2021 року "Укрзалізниця" презентувала проект, що став одним з успішних прикладів інвестицій у розвиток пасажирського сполучення. У Татарові видовжили платформу під 12 вагонів, установили освітлення, туалети, відремонтували вокзал. Тепер туристи мають можливість очікувати на прибуття поїзда у теплому приміщенні, а не на дворі, як це було раніше. Розклад поїздів було складено таким чином, щоб прибуття/відправлення мало зручний час", – додає Васильєв.

Фото: Залізнична станція тепер називається Татарів-Буковель (wikipedia.org)

Біля залізничної зупинки розмістилася стоянка для шатлів, які їздять до гірськолижного курорту. Поруч знаходиться траса і автобусна зупинка звідки можна доїхати до інших туристичних локацій. Зупинний пункт перейменували, тепер він називається Татарів-Буковель. Це також зіграло свою роль у залучення пасажиропотоку саме до цієї локації.

"Наразі через Татарів ходить п’ять пар пасажирських поїздів. Ця зупинка й надалі залишається популярною локацією для туристів навіть під час блекаутів та повномасштабної війни", – зауважує блогер.

Будівля залізничного вокзалу Татарова споруджена була збудована у 1894 році. Сьогодні він віднесений до списку місцевих пам'яток. Багато хто вважає цей вокзал одним з найкращих залізничних архітектурних проектів кінця 19 і початку 20 століття. До 1990-х років у Татарові працювали три залізничні колії, тепер його знову намагаються відродити.

Чим цікавий Татарів в Карпатах для туристів

За офіційними даними, населення Татарова становить трохи більше ніж 1500 осіб. Знаходиться населений пункт на річці Прут, що робить його ще більш мальовничим місцем. У польських путівниках початку 1900-х років Татарів називали кліматичним курортом. Та й сьогодні тут комфортно перебувати в будь-який час року.

Фото: Зимові пейзажі Татарова (скриншот з сайту booking.com)

Татарів восени – комфортне місце для збору грибів і ягід восени серед лісів. Також тут приємно просто прогулятися на свіжому повітрі в оточенні гір.

Татарів взимку підійде тим, хто полюбляє атмосферу зимової казки в оточенні гір. Зараз багато хто їде в Татарів або на кілька днів, або на довше – місцеві готелі забезпечені генераторами.

Фото: Місцеві готелі (скриншот з сайту booking.com)

Неподалік Татарова знаходяться:

Село Микуличин – автентичне гуцульське село, де можна побачити старовинні дерев'яні вілли , які збереглися тут з часів Австро-Угорщини;

– автентичне гуцульське село, де можна побачити , які збереглися тут з часів Австро-Угорщини; Селище Ворохта – цікавий населений пункт, розташований відразу біля Татарова. Кам'яні віадуки, канатна дорога, стара каплиця і покинутий трамплін – лише деякі з локацій, які можна побачити у цьому селищі за неповний день;

– цікавий населений пункт, розташований відразу біля Татарова. Кам'яні і покинутий трамплін – лише деякі з локацій, які можна побачити у цьому селищі за неповний день; Яремче – вважається одним з найбільш зручних місць для відпочинку у Карпатах. Неподалік від нього знаходяться водоспад Пробій, Скелі Довбуша та інші цікаві місця;

– вважається одним з найбільш зручних місць для відпочинку у Карпатах. Неподалік від нього знаходяться водоспад Пробій, Скелі Довбуша та інші цікаві місця; Водоспад Женецький Гук. Один з найкрасивіших водоспадів в Українських Карпатах, розташований на потоці Женець прямо між масивами хребтів Явірника і Хом'яка-Синяка. Водоспад розташований на висоті 900 метрів над рівнем моря. Побутує легенда, що назва Гук походить від шуму води у водоспаді, який лунає далеко навколо.

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