Сеть покорили удивительные фото заснеженных Карпат: вы только посмотрите на эту красоту

Украинские соцсети покорили фото заснеженной самой высокой вершины Львовской области. Больше всего поражает снимок замерзшей и покрытой инеем статуи Иисуса Христа, установленной на горе Пикуй.

Самая высокая гора Львовской области

Гора Пикуй 1408 метров - самая высокая вершина Водораздельного хребта, она расположена на границе двух областей: Львовской и Закарпатской.

Пикуй прекрасен тем, что на него ведут разные маршруты восхождения, и можно выбирать, кому какой больше нравится. Гору достаточно просто покорить. Схождение несложно еще и тем, что дорога постоянно прямая и позволяет видеть вершину перед собой.

Несмотря на то, что высота всего 1420 метров - подъем на нее достаточно интересный.

Заснеженные Карпаты (фото: Instagram/Visit Ukraine)

"Зимой покрытые инеем елки и фигуры на вершине горы будут выглядеть очень причудливо. Кроме того, местные называют вершину горы Пикуй - Гусли. Все потому, что часто на вершине сильный ветер завывает между скалами, словно гудят гигантские струны", - говорится в сообщение.

Пейзажи с вершины просто невероятны: с одной стороны - низкая сеть холмов, в хорошую погоду видны Сколевские Бескиды на горизонте. С другой стороны - белеет под снегом Боржавский хребет с высокой горой Стой.

На вершине горы Пикуй, рядом с каменной стелой, местные жители установили памятные кресты, а недавно еще и скульптуру Христа.

Следует отметить, что перед организацией похода в горы следует проверить погоду и ознакомиться с рекомендациями спасателей. В частности, 11 января они советовали в ближайшие дни не подниматься в горы в Закарпатской области из-за угроз схода лавины.

Заснеженные Карпаты (фото: Instagram/Visit Ukraine)