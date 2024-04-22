Мереживні паски-крафіни: оригінальний рецепт до Великодня

Такі мереживні паски-крафіни мають досить незвичний вигляд - нагадують водночас кекс і круасан, тому неодмінно здивують родичів. Крім цього, її неймовірний смак і легка текстура не залишать нікого байдужим.

Про те, як готувати смачні паски-крафіни, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарну Instagram-сторінку anny.cooking.

Що потрібно для паски

Для того, щоб приготувати 3 повітряні і легкі паски-крафіни діаметром 13 см, вам необхідні такі інгредієнти:

Борошно - 410-420 г (400 г для тіста)

Молоко - 350 мл

Яйця - 2 шт.

Цукор - 180 г (80 г для тіста і 100 г для начинки)

Сухі дріжджі - 10 г

Сметана - 40 г

Вершкове масло - 105 г

Сіль - дрібка

Ваніль - дрібка

Лимонна цедра - з 1 лимона

Мак - 250 г

3 круглі форми діаметром 13 см

Як готувати паски-крафіни

Для початку приготуйте опару: злегка підігрійте 100 мл молока і змішайте його з дріжджами, додайте ложку борошна з 400 г і ложку цукру з 80 г. Перемішайте компоненти і залиште опару на 10-15 хвилин. Заздалегідь дістаньте масло, щоб воно було м'яким.

Розбийте в іншу миску яйця, додайте решту цукру для тіста, ваніль, сіль, сметану, а також цедру лимона. Перемішайте інгредієнти і додайте опару і решту борошна для тіста.

Замісіть тісто і викладіть його на присипану борошном робочу поверхню. Додайте 25 г масла і вимішуйте тісто не менше 10 хвилин до однорідності і пружності, воно не має липнути до рук. Після цього перекладіть його до миски, накрийте і залиште на півтори-дві години підходити.

Для макової начинки перекладіть до каструлі мак, залийте 250 мл молока, додайте 100 г цукру і варіть 20-30 хвилин на невеликому вогні, щоб залишився лише мак. Після цього перебийте начинку блендером.

Тісто розділіть на 3 частини, розкачайте кожну і змастіть маслом. Після цього рівномірно розподіліть шар макової начинки, і згорніть тісто "трубочкою". Розріжте "трубочку" вздовж так, щоб з одного кінця вона була з'єднана.

Згорніть частини паски-крафіна спіраллю - скручуючи їх так, щоб тісто було всередині. Одну "спіраль" покладіть на іншу і перекладіть пасочки в форми.

Залиште майбутні крафіни ще на 40 хвилин. Протягом цього часу розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте паски-крафіни 30 хвилин - після цього десерт до Великодня готовий.