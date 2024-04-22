Мереживні паски-крафіни: оригінальний рецепт до Великодня
Такі мереживні паски-крафіни мають досить незвичний вигляд - нагадують водночас кекс і круасан, тому неодмінно здивують родичів. Крім цього, її неймовірний смак і легка текстура не залишать нікого байдужим.
Про те, як готувати смачні паски-крафіни, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарну Instagram-сторінку anny.cooking.
Що потрібно для паски
Для того, щоб приготувати 3 повітряні і легкі паски-крафіни діаметром 13 см, вам необхідні такі інгредієнти:
- Борошно - 410-420 г (400 г для тіста)
- Молоко - 350 мл
- Яйця - 2 шт.
- Цукор - 180 г (80 г для тіста і 100 г для начинки)
- Сухі дріжджі - 10 г
- Сметана - 40 г
- Вершкове масло - 105 г
- Сіль - дрібка
- Ваніль - дрібка
- Лимонна цедра - з 1 лимона
- Мак - 250 г
- 3 круглі форми діаметром 13 см
Як готувати паски-крафіни
Для початку приготуйте опару: злегка підігрійте 100 мл молока і змішайте його з дріжджами, додайте ложку борошна з 400 г і ложку цукру з 80 г. Перемішайте компоненти і залиште опару на 10-15 хвилин. Заздалегідь дістаньте масло, щоб воно було м'яким.
Розбийте в іншу миску яйця, додайте решту цукру для тіста, ваніль, сіль, сметану, а також цедру лимона. Перемішайте інгредієнти і додайте опару і решту борошна для тіста.
Замісіть тісто і викладіть його на присипану борошном робочу поверхню. Додайте 25 г масла і вимішуйте тісто не менше 10 хвилин до однорідності і пружності, воно не має липнути до рук. Після цього перекладіть його до миски, накрийте і залиште на півтори-дві години підходити.
Для макової начинки перекладіть до каструлі мак, залийте 250 мл молока, додайте 100 г цукру і варіть 20-30 хвилин на невеликому вогні, щоб залишився лише мак. Після цього перебийте начинку блендером.
Тісто розділіть на 3 частини, розкачайте кожну і змастіть маслом. Після цього рівномірно розподіліть шар макової начинки, і згорніть тісто "трубочкою". Розріжте "трубочку" вздовж так, щоб з одного кінця вона була з'єднана.
Згорніть частини паски-крафіна спіраллю - скручуючи їх так, щоб тісто було всередині. Одну "спіраль" покладіть на іншу і перекладіть пасочки в форми.
Залиште майбутні крафіни ще на 40 хвилин. Протягом цього часу розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте паски-крафіни 30 хвилин - після цього десерт до Великодня готовий.
До речі, раніше ми писали про те, як приготувати "ліниву" паску без дріжджів.
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