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"Лінива" паска без дріжджів: готується неймовірно легко й тане у роті

Субота 20 квітня 2024 07:45
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"Лінива" паска без дріжджів: готується неймовірно легко й тане у роті Найпростіша паска без дріжджів та замішування тіста (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Зовсім скоро Великдень і вже зараз українці запасаються рецептами різноманітних пасок. Більшість з них має досить складні рецепти й цілу процедуру замішування тіста з додаванням дріжджів. Але приготувати пишну, ніжну та м'яку паску можна і без дріжджів.

Як готується така "лінива" паска, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт кулінарного блогера Тіани на її каналі в YouTube.

Що вам знадобиться:

  • Масло вершкове несолене - 100 г
  • Цукор - 150 г
  • Яйця курячі - 1 шт.
  • Молоко 2,5% - 100 мл
  • Сметана - 100 мл
  • Борошно пшеничне - 300 г
  • Розпушувач - 2 ч. ложки
  • Суміш сухофруктів - 150 г

Для глазурі:

  • Желатин - 0,25 г
  • Вода - 1,5 ст. ложки
  • Цукор - 50 г
  • Лимонний сік - 0,5 ч. ложки
  • Посипка декоративна - 20 г

Як приготувати "ліниву" паску

Вершкове масло має бути кімнатної температури - додайте до нього цукор та перетріть виделкою. Потім додайте яйце, молоко, сметану і перемішайте до однорідності.

Насипте у масу просіяне борошно, розпушувач та добре все перемішайте. Сухофрукти промийте та при потребі залийте окропом, щоб вони сталі м'які. Потім додайте їх до тіста.

Форму діаметром 13 см змастіть маслом, перекладіть тісто та відправте у духовку, розігріту до 180 градусів на 1 годину.

До желатину додайте 1 ч. ложку води, перемішайте та залиште на 10 хвилин. До цукру додайте 1 ст. ложку води, сік лимона, перемішайте та доведіть до кипіння. Змішайте желатин і цукрову масу та збийте міксером до пишної маси впродовж 3 хвилин.

Готову паску змастіть глазур'ю та прикрасьте декоративною посипкою.

Раніше ми розповідали про те, як приготувати бюджетну паску, яка буде всім по кишені.

А ще писали рецепт смачної паски, яка тане в роті та довго не черствіє.

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