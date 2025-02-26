У мережі з'явився графік оновлення смартфонів Samsung до Android 15: список моделей

Android 15 вже існує кілька місяців, але власники пристроїв Samsung поки нічого не отримали, за винятком бета-версій для Galaxy S24. Тепер з'явився новий витік, і він передбачає, що стабільну версію One UI 7 пристрої Samsung можуть почати отримувати з квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання Android Authority, що представляє світ Android і технологій.
Користувач @BuligaDavidCri1 опублікував у Twitter/X скриншоти, що демонструють графік виходу One UI 7. За його словами, ці дані були озвучені Samsung Romania на Zoom-семінарі для Galaxy S25 і надані безпосередньо Samsung Korea.
Galaxy S:
Galaxy Z:
Galaxy A:
Цей графік загалом збігається з попередніми витоками, які стверджували, що стабільна версія One UI 7 вийде тільки після релізу Galaxy S25 Edge. Окремі витоки вказують, що запуск Galaxy S25 Edge відбудеться у квітні-травні, тож дати виглядають правдоподібно. Також були чутки про шість бета-версій One UI 7 до квітня, що теж укладається в цей графік.
Однак витік викликає сумніви, оскільки на скриншоті присутній текст "Ви ділитеся екраном". Це вказує на те, що скриншот зроблено з екрана ведучого презентації, що може означати або навмисний витік, або підробку з метою ввести в оману. Офіційної інформації від Samsung, як і раніше, немає, і компанія зберігає мовчання.
Проте, цей витік дає хоча б деяку надію на терміни виходу оновлення.
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