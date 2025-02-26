В сети появился график обновления смартфонов Samsung до Android 15: список моделей

Детали инсайда

Пользователь @BuligaDavidCri1 опубликовал в Twitter/X скриншоты, демонстрирующие график выхода One UI 7. По его словам, эти данные были озвучены Samsung Romania на Zoom-семинаре для Galaxy S25 и предоставлены непосредственно Samsung Korea.

Когда ждать стабильную One UI 7 на базе Android 15

Galaxy S:

Серия Galaxy S24 (S24, S24 Plus, S24 Ultra и, возможно, S24 FE) - 18 апреля

Серия Galaxy S23 (S23, S23 Plus, S23 Ultra) - 25 апреля

Galaxy S23 FE - 16 мая

Серия Galaxy S22 (S22, S22 Plus, S22 Ultra) - 16 мая

Серия Galaxy S21 (S21, S21 Plus, S21 Ultra и, возможно, S21 FE) - 23 мая

Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 6/Z Flip 6 - 18 апреля

Galaxy Z Fold 5/Z Flip 5 - 25 апреля

Galaxy Z Fold 4/Z Flip 4 - 16 мая

Galaxy Z Fold 3/Z Flip 3 - 23 мая

Galaxy A:

Galaxy A54 - 25 апреля

Galaxy A34 - 16 мая

Galaxy A53 и A33 - 23 мая

Этот график в целом совпадает с предыдущими утечками, которые утверждали, что стабильная версия One UI 7 выйдет только после релиза Galaxy S25 Edge. Отдельные утечки указывают, что запуск Galaxy S25 Edge состоится в апреле-мае, так что даты выглядят правдоподобно. Также были слухи о шести бета-версиях One UI 7 до апреля, что тоже укладывается в данный график.

Однако утечка вызывает сомнения, так как на скриншоте присутствует текст "Вы делитесь экраном". Это указывает на то, что скриншот сделан с экрана ведущего презентации, что может означать либо намеренную утечку, либо подделку с целью ввести в заблуждение. Официальной информации от Samsung по-прежнему нет, и компания хранит молчание.

Тем не менее, эта утечка дает хотя бы некоторую надежду на сроки выхода обновления.