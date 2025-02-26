В сети появился график обновления смартфонов Samsung до Android 15: список моделей

Android 15 уже существует несколько месяцев, но владельцы устройств Samsung пока ничего не получили, за исключением бета-версий для Galaxy S24. Теперь появилась новая утечка, и она предполагает, что стабильную версию One UI 7 устройства Samsung могут начать получать с апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Android Authority, представляющее мир Android и технологий.
Пользователь @BuligaDavidCri1 опубликовал в Twitter/X скриншоты, демонстрирующие график выхода One UI 7. По его словам, эти данные были озвучены Samsung Romania на Zoom-семинаре для Galaxy S25 и предоставлены непосредственно Samsung Korea.
Galaxy S:
Galaxy Z:
Galaxy A:
Этот график в целом совпадает с предыдущими утечками, которые утверждали, что стабильная версия One UI 7 выйдет только после релиза Galaxy S25 Edge. Отдельные утечки указывают, что запуск Galaxy S25 Edge состоится в апреле-мае, так что даты выглядят правдоподобно. Также были слухи о шести бета-версиях One UI 7 до апреля, что тоже укладывается в данный график.
Однако утечка вызывает сомнения, так как на скриншоте присутствует текст "Вы делитесь экраном". Это указывает на то, что скриншот сделан с экрана ведущего презентации, что может означать либо намеренную утечку, либо подделку с целью ввести в заблуждение. Официальной информации от Samsung по-прежнему нет, и компания хранит молчание.
Тем не менее, эта утечка дает хотя бы некоторую надежду на сроки выхода обновления.
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