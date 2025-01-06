Як підвищити швидкість і продуктивність телефону Android: ефективні способи

Сучасні Android-смартфони мають величезний функціонал, але з часом їхня продуктивність може знижуватися. Поступове накопичення додатків, кеш-файлів і фонових процесів часто стає причиною зависань і уповільненої роботи пристрою.

Про те, як оптимізувати Android-смартфон, щоб він працював максимально швидко і плавно, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт останніх новин про Google і Android 9to5Google .

Архівація додатків

Android 15 представив нову функцію - архівування додатків. Вона дає змогу тимчасово видалити додатки з пристрою для звільнення місця, при цьому їхні дані залишаються недоторканими. Коли додаток архівується, його значок продовжує відображатися на головному екрані, але програмні файли і тимчасові дані видаляються.

Деякі застосунки можуть автоматично архівуватися, якщо ви досягли межі сховища на пристрої. Щоб відновити застосунок, досить натиснути на його значок - застосунок буде повторно завантажено за наявності підключення до інтернету.

Ви можете архівувати додатки вручну або налаштувати автоматичне архівування через Google Play. Для цього відкрийте Play Store, Налаштування, Загальні, "Автоматично архівувати додатки" і ввімкніть цей параметр. Щоб відновити додаток, достатньо натиснути на його значок.

Ви також можете вимкнути автоматичне архівування для певних застосунків, відключивши параметр "Керувати застосунком", якщо він не використовується на сторінці інформації про застосунок. Усі дані зберігаються, що робить архівування безпечним способом звільнення місця на пристрої.

Архівація додатків (фото: 9to5Google)

Режим Hotspot 6GHz

Якщо ваші пристрої підтримують 6GHz-діапазон, обов'язково увімкніть його для досягнення максимальної швидкості передавання даних через Wi-Fi.

В Android 15 режим мобільної точки доступу (hotspot) тепер підтримує діапазон 6GHz, що забезпечує більш плавне і швидке передавання даних під час спільного використання під'єднання. Це дозволить підвищити продуктивність підключених пристроїв.

Увімкнення режиму 6GHz значно збільшить швидкість і стабільність з'єднання, особливо в зонах із високою завантаженістю Wi-Fi. Це буде корисно під час потокової передачі відео у високій якості та для онлайн-ігор.

Однак варто враховувати, що доступність режиму може залежати від вашого регіону та оператора зв'язку. У деяких країнах використання діапазону 6GHz регулюється законами. Щоб перевірити, чи підтримується цей режим на вашому пристрої, перейдіть у Налаштування, Точка доступу, Швидкість і сумісність, 6GHz.

Приватний простір

Багато виробників смартфонів пропонують поділ робочих і особистих акаунтів, щоб допомогти користувачам відокремити професійне життя від особистого. На пристроях Pixel це реалізовано через функцію "Приватний простір", представлену в Android 15.

По суті, це окремий захищений розділ на вашому пристрої, де можна зберігати особисті файли, банківські додатки та іншу конфіденційну інформацію.

Приватний простір дає змогу створити продуктивне робоче середовище, відокремлене від розважальної частини телефону. Під час входу з унікального Google-акаунта можна завантажувати додатки, ігри та інший контент із Play Store, водночас вони не відображатимуться в основній частині інтерфейсу Android.

Приватний простір (фото: 9to5Google)

Біометрична аутентифікація під час автозаповнення паролів

Функція автозаповнення в Android допомагає швидко входити в акаунти та користуватися різними сервісами. Однак, якщо хтось обійде екран блокування, ця функція може стати вразливою. Щоб підвищити рівень безпеки, рекомендується ввімкнути біометричну аутентифікацію перед автозаповненням паролів.

На перший погляд це може здатися зайвим, але на практиці це корисно. Щоб налаштувати цю функцію, перейдіть у Налаштування, Безпека та конфіденційність, Додаткова безпека та конфіденційність, Служба автозаповнення від Google, Паролі та автозаповнення, Уподобання, Аутентифікація за допомогою біометрії перед автозаповненням паролів.

Після цього під час входу в акаунти вам буде потрібно сканувати обличчя або відбиток пальця перед введенням пароля.

Режим фокусування

Хоча Google поки що не додав повноцінні Режими, вбудований Режим фокусування залишається простим і ефективним способом вимкнути сповіщення і тимчасово заблокувати доступ до додатків, що відволікають.

Ця функція входить до набору "Цифрове благополуччя" і дає змогу налаштувати розклад, у межах якого певні додатки будуть заблоковані.

Коли Режим фокусування активний, повідомлення від обраних додатків не надходитимуть. Додатки можна відкрити, але тільки на 5 хвилин - після цього вони автоматично закриються. Якщо доступ до додатків все ж необхідний, режим можна тимчасово вимкнути на 24 години.

Режим фокусування (фото: 9to5Google)

Додаткове затемнення

Дисплеї смартфонів стають дедалі яскравішими і кращими з кожним роком, що зручно вдень, але не завжди комфортно в темний час доби. Іноді навіть мінімальний рівень яскравості може бути занадто високим. У таких випадках стане в пригоді функція "Додаткове затемнення", яка знижує яскравість екрану нижче системного мінімуму.

Ця функція від початку була задумана як інструмент доступності та знижує яскравість дуже м'яко. Вона працює навіть за яскравості, вищої за мінімальне значення, зменшуючи світіння екрана і роблячи його комфортнішим для очей у будь-яких умовах освітлення. Функція нагадує фільтр, що додає легку затемненість в усі елементи інтерфейсу Android.

Спалах сповіщень

Тепер можна налаштувати спалах камери так, щоб він блимав при отриманні нового повідомлення, листа або іншого повідомлення.

Якщо вам не подобається ідея з камерою, можна налаштувати екран так, щоб він блимав певним кольором під час надходження повідомлення. Це не ідеальне рішення, але такий спосіб нагадає вам про те, що на телефоні є щось непрочитане, коли ви наступного разу візьмете його в руки.

Пари додатків

Якщо ви хочете використовувати два додатки одночасно, вам варто створити пари додатків. Це простий спосіб швидко перейти в режим розділеного екрана з вашими улюбленими додатками, причому на робочому столі з'явиться ярлик для їх миттєвого запуску.

Щоб створити пару додатків, відкрийте потрібні додатки в режимі розділеного екрана в бажаній розкладці. Потім відкрийте меню "Недавні додатки" й утримуйте значки двох додатків у верхній частині панелі статусу. Виберіть "Зберегти пару додатків", щоб додати швидкий віджет на головний екран. Порядок додатків зберігається, і ви можете створювати необмежену кількість таких пар.

Створіть пари додатків (фото: 9to5Google)

Функція Circle to Search

Якщо ваш Android-смартфон підтримує функцію Circle to Search, ви отримаєте багато корисного функціоналу, який раніше навіть не вважали за необхідне. Ця функція дає змогу швидко зробити фото або скриншот і використовувати можливості Google Search для отримання інформації про те, що зображено на знімку, що це за предмет або де знайти додаткову інформацію.

Крім того, можна використовувати текстові запити для отримання більш персоналізованих результатів і вивчення того, у чому ви не впевнені. Єдиний мінус - Circle to Search доступна не на всіх пристроях Android, хоча її підтримка стає все більш поширеною.

Circle to Search (фото: 9to5Google)