У мережі з'явилося реальне зображення iPhone 17 Air від відомого інсайдера

На фотографії видно, що задня панель нового iPhone оснащена вертикально розташованим блоком камери, який виступає за межі корпусу, що нагадує стиль пристроїв Google Pixel.

Зображення показує один отвір для камери, ймовірно, 48-мегапіксельного модуля, що значно відрізняється від двох камер в iPhone 16 і трьох в iPhone 16 Pro. Спалах розміщений на протилежному боці від об'єктива.

Залишається неясною товщина iPhone 17 Air: джерела повідомляють про діапазон від 5 до 6,25 мм, а аналітик Мін-Чі Куо вказує на мінімум 5,5 мм. Це пов'язано з виступаючим блоком камери, що, ймовірно, збільшує товщину пристрою. Якщо ці дані підтвердяться, iPhone 17 Air стане найтоншим iPhone в історії Apple.

Однак, незважаючи на появу нових зображень, до офіційної презентації iPhone 17 Air залишається ще вісім місяців, і Apple може внести зміни в дизайн перед випуском.

iPhone 17 Air схожий на смартфон Pixel (фото: 9to5Mac)