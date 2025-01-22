В сети появилось реальное изображение iPhone 17 Air от известного инсайдера

На фотографии видно, что задняя панель нового iPhone оснащена вертикально расположенным блоком камеры, который выступает за пределы корпуса, что напоминает стиль устройств Google Pixel.

Изображение показывает одно отверстие для камеры, вероятно, 48-мегапиксельного модуля, что значительно отличается от двух камер в iPhone 16 и трех в iPhone 16 Pro. Вспышка размещена на противоположной стороне от объектива.

Остается неясной толщина iPhone 17 Air: источники сообщают о диапазоне от 5 до 6,25 мм, а аналитик Мин-Чи Куо указывает на минимум 5,5 мм. Это связано с выступающим блоком камеры, что, вероятно, увеличивает толщину устройства. Если эти данные подтвердятся, iPhone 17 Air станет самым тонким iPhone в истории Apple.

Однако, несмотря на появление новых изображений, до официальной презентации iPhone 17 Air остается еще восемь месяцев, и Apple может внести изменения в дизайн перед выпуском.

iPhone 17 Air похож на смартфон Pixel (фото: 9to5Mac)