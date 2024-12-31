Чому iPhone 17 Air може перевершити модель Pro: 4 ключові переваги

Рішення про купівлю iPhone наступного року буде особливо складним для багатьох користувачів. У iPhone 17 Pro і Pro Max є безліч переваг, але і новий iPhone 17 Air зможе запропонувати дещо особливе.

Про 4 переваги iPhone 17 Air над iPhone 17 Pro розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

Радикально новий ультратонкий дизайн

Це головна перевага, яка змусить багатьох задуматися про вибір між моделями iPhone 17. Очікується, що iPhone 17 Air стане значно тоншим і увійде в історію як найтонший iPhone.

Точні розміри поки невідомі, але, за повідомленнями, товщина корпусу буде на 25 відсотків меншою, ніж у поточних моделей Pro.

Раніше найтоншим iPhone був iPhone 6 з товщиною 6,9 мм. iPhone 17 Air буде ще тоншим, ймовірно, від 6 до 6,5 мм.

Для порівняння, поточна лінійка iPhone має такі параметри:

iPhone 16: 7,8 мм

iPhone 16 Plus: 7,8 мм

iPhone 16 Pro: 8,25 мм

iPhone 16 Pro Max: 8,25 мм

Така тонкість, звісно, потребуватиме компромісів, наприклад, зменшення ємності батареї та зниження можливостей камери. Однак новий ультратонкий дизайн відчуватиметься як крок у майбутнє.

Розмір екрана - ідеальний компроміс між Pro

Дисплеї iPhone 16 Pro та Pro Max мають розміри 6,3 та 6,9 дюйма відповідно. Очікується, що наступного року моделі 17 Pro збережуть ті самі розміри.

Однак iPhone 17 Air, найімовірніше, запропонує ідеальний середній варіант.

Його екран матиме розмір 6,6 дюйма, зручно розташовуючись між двома моделями Pro.

Такий розмір може бути досить великим, щоб сподобатися користувачам Pro Max, але при цьому залишатися зручним для власників Pro, особливо з урахуванням більш тонкого корпусу.

Більш доступна ціна

Довгий час ціна iPhone 17 Air викликала найбільше запитань. Перші чутки припускали, що це буде преміальний пристрій у дусі "iPhone Ultra". Однак, дізнавшись про деякі обмеження пристрою, стало зрозуміло, що висока ціна не зовсім виправдана.

Зараз останні чутки вказують, що iPhone 17 Air займе місце в лінійці, яке раніше займала модель Plus. Є ймовірність, що він буде дорожчим за Plus, але все ж таки дешевшим, ніж iPhone 17 Pro і Pro Max.

Якщо вартість для вас важливий фактор, то iPhone 17 Air може бути найкращим вибором.

Власний 5G-модем від Apple

Ця перевага викликає найбільше суперечок, адже все залежить від ваших уподобань щодо модемів.

Очікується, що iPhone 17 Pro і Pro Max збережуть поточний 5G-модем від Qualcomm, а iPhone 17 Air отримає довгоочікуваний власний модем від Apple.

Перший 5G-модем від Apple у чомусь може поступатися рішенню Qualcomm, але у нього є унікальні переваги.

Наприклад, як зазначає Марк Гурман, "він буде тісно інтегрований із процесорами Apple для зниження енергоспоживання, ефективнішого пошуку мережі та кращої підтримки функцій підключення до супутникових мереж".

Якби iPhone 17 Air став першим пристроєм із новим модемом, це могло б бути ризиковано. Однак новинка спочатку з'явиться в iPhone SE 4, який вийде приблизно за шість місяців до дебюту 17 Air. Це дасть Apple достатньо часу для тестування нових можливостей та усунення можливих помилок.