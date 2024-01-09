У мережі з’явилися перші живі фото Xiaomi 14 Ultra з камерою-монстром

Незважаючи на відсутність офіційного підтвердження з боку Xiaomi, в інтернеті з'явилися витоку інформації, яка надає попереднє уявлення про пристрій.

Фотографії, ймовірно, були зроблені в процесі тестування камери і демонструють смартфон, прихований у захисному чохлі. На даний момент дизайн пристрою залишається невідомим, але на зображеннях видно виступ камери з перископічним об'єктивом у нижньому правому кутку.

У правому нижньому кутку видно виступ камери (фото: Gizmochina)

На знімках видно порівняння розмірів Xiaomi 14 Ultra із моделями Xiaomi 14 Pro та Vivo X100 Pro. Крім того, передбачається, що у Xiaomi 14 Ultra буде аналогічна рамка, як у Xiaomi 13 Ultra. Помічено білу етикетку з маркуванням "N1", "P2" та "EU" на задній панелі смартфона, що викликає додаткові припущення.

Згідно з інформацією Xiaomiui, "N1" може вказувати на номер моделі флагманської камери Leica, що зміцнює ймовірність того, що це дійсно Xiaomi 14 Ultra. "P2" напевно вказує на прототип ще не завершеного пристрою, а "EU" натякає на глобальну версію для європейських ринків.

Xiaomi 14 Pro та Xiaomi 14 Ultra (фото: Gizmochina)

Xiaomi 14 Ultra та Vivo X100 Pro (фото: Gizmochina)

Хоча модуль камери залишається поки не повністю видимим, очікується, що він матиме круглий дизайн з чотирма об'єктивами. За даними джерела Digital Chat Station, у Xiaomi 14 Ultra буде основний сенсор на 50 мегапікселів (Sony LYT 900 з оптичною стабілізацією зображення) з можливістю регулювання діафрагми.

Передбачається, що до основного датчика додадуться телеоб'єктив на 50 МП, ще один перископічний об'єктив на 50 МП та надширококутний об'єктив на 50 МП.

Інсайдерська інформація також натякає на можливе використання титанової рами у Xiaomi 14 Ultra замість алюмінієвої, яка використовується у стандартній версії Xiaomi 14 Pro.

Крім того, є чутки про наявність двостороннього зв'язку та вбудованого акумулятора ємністю 5180 мА/год з підтримкою провідної зарядки потужністю 90 Вт та бездротовою потужністю 50 Вт.

Очікується, що офіційна презентація Xiaomi 14 Ultra відбудеться у квітні 2024 року разом із серією Xiaomi Pad 7.