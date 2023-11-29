Xiaomi представила новий робот-пилосос, який сам очищає щітку від намотаного волосся

Компанія Xiaomi представила свій новий флагманський робот-пилосос Mijia All-in-One Sweep and Mop Robot M30 Pro. Основною перевагою пристрою стала наявність модуля з лезами зі сталі в базі, що дозволяє роботу автоматично позбавлятися від волосся, що заплуталося, не вимагаючи втручання людини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт про китайські технології Gizmochina .

Характеристики пристрою

Пилосос має систему ідентифікації предметів та бруду, використовуючи штучний інтелект для розпізнавання 55 видів побутових предметів. Також пристрій може визначити, коли перший захід по приміщенню недостатньо ефективний, і автоматично продовжить прибирання.

Основна перевага пилососа - автоматичне позбавлення від волосся (фото: Xiaomi)

З LED-підсвічуванням для роботи в темряві та лазерною навігацією для створення карти приміщення, пилосос пропонує потужність всмоктування 7 000 Па.

M30 Pro виявляє килими та піднімає ганчірки, щоб уникнути пошкодження. Для боротьби зі складними плямами пристрій піднімає температуру води до 60 градусів Цельсія, обіцяючи ефективне видалення навіть старих забруднень. Автоматична база висушує ганчірки гарячим повітрям без додаткового шуму за дві години.

Пилосос може виявляти ганчірки, щоб уникнути пошкоджень (фото: Xiaomi)

Пилосос може нагрувати температуру до 60 градусів Цельсія для ефективного видалення плям (фото: Xiaomi)

M30 Pro сумісний з Mi Home і підтримує голосове керування через Xiao AI китайською мовою. Додаток містить стандартні налаштування, включаючи режими прибирання, віртуальні стіни, зону прибирання, автоматизацію та сценарії.

Робот має акумулятор ємністю 4 800 мА/г, що достатньо для прибирання приміщення до 240 кв. м за один цикл. Місткість контейнера для пилу та води не уточнюється. Однак, базу можна підключити до водопроводу та каналізації для автоматичного очищення та заповнення водою.

Контейнер з водою (фото: Xiaomi)

Ціна технічного засобу

Mijia All-in-One Sweep and Mop Robot M30 Pro доступний за ціною 4 699 юанів (24 150 гривень), але перші покупці можуть придбати його зі знижкою за 3 699 юанів (19 000 гривень). Новинка вже представлена на китайському ринку, про світовий реліз інформації поки що немає.