У мережі викликав істерику бургер з МсDonald's, який продають на Marketplace. Що з ним не так

Користувачі соціальних мереж впали в істерику через оголошення про продаж гамбургера Five Guys. Фото цього продукту виклали у Marketplace й більшість не одразу зрозуміли, що з бургером не так.

Чому продаж гамбургера з McDonald's викликав істерику в користувачів соцмереж та що з ним не так, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Reddit.

Користувач Reddit натрапив на рекламу гамбургера Five Guys, який пропонували купити за п'ять доларів. Найдивнішим було описання від продавця - "злегка використаний гамбургер".

А на фото, яке супроводжувало оголошення, було видно, що гамбургер дійсно не цілий, а від нього частина відкушена. При цьому він був загорнутий в оригінальну фольгу.

Як вказує автор повідомлення, він шукав на Marketplace собі диван, а йому Facebook раптом запропонував отакий гамбургер.

Звісно, таке оголошення збурило мережу та викликало істерику у користувачів. Вони засипали автора посту купою коментарів.

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