У мережі викликав істерику бургер з МсDonald's, який продають на Marketplace. Що з ним не так
Користувачі соціальних мереж впали в істерику через оголошення про продаж гамбургера Five Guys. Фото цього продукту виклали у Marketplace й більшість не одразу зрозуміли, що з бургером не так.
Чому продаж гамбургера з McDonald's викликав істерику в користувачів соцмереж та що з ним не так, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Reddit.
Користувач Reddit натрапив на рекламу гамбургера Five Guys, який пропонували купити за п'ять доларів. Найдивнішим було описання від продавця - "злегка використаний гамбургер".
А на фото, яке супроводжувало оголошення, було видно, що гамбургер дійсно не цілий, а від нього частина відкушена. При цьому він був загорнутий в оригінальну фольгу.
Як вказує автор повідомлення, він шукав на Marketplace собі диван, а йому Facebook раптом запропонував отакий гамбургер.
Звісно, таке оголошення збурило мережу та викликало істерику у користувачів. Вони засипали автора посту купою коментарів.
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- Я впевнений, що там є ще пів мішка картоплі фрі.
- Це "трохи використаний"?
- А що, так можна було?
- Нууу, хіба за 1 долар.
- Це нагадує мені хлопця, що продає свої потерті штани.
- Мда, бургери дорожчають.
- Це схоже на найкращу угоду року.
- А у вас ще є вживані гамбургери?
- Дякую. Мене це дуже розсмішило.
- Ну норм, цілий бургер за 9,39, пів бургера - за 5 доларів. Що не так?
Раніше ми писали про те, що хімік перевірив їжу з McDonalds на наявність мікробів.
А ще розповідали про те, що McDonald's "модернізує" рецепт легендарного бургера.