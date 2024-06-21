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У мережі викликав істерику бургер з МсDonald's, який продають на Marketplace. Що з ним не так

П'ятниця 21 червня 2024 07:00
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У мережі викликав істерику бургер з МсDonald's, який продають на Marketplace. Що з ним не так У мережі продають дуже дивний гамбургер з McDonalds (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Користувачі соціальних мереж впали в істерику через оголошення про продаж гамбургера Five Guys. Фото цього продукту виклали у Marketplace й більшість не одразу зрозуміли, що з бургером не так.

Чому продаж гамбургера з McDonald's викликав істерику в користувачів соцмереж та що з ним не так, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Reddit.

Користувач Reddit натрапив на рекламу гамбургера Five Guys, який пропонували купити за п'ять доларів. Найдивнішим було описання від продавця - "злегка використаний гамбургер".

А на фото, яке супроводжувало оголошення, було видно, що гамбургер дійсно не цілий, а від нього частина відкушена. При цьому він був загорнутий в оригінальну фольгу.

Як вказує автор повідомлення, він шукав на Marketplace собі диван, а йому Facebook раптом запропонував отакий гамбургер.

Звісно, таке оголошення збурило мережу та викликало істерику у користувачів. Вони засипали автора посту купою коментарів.

У мережі викликав істерику бургер з МсDonald's, який продають на Marketplace. Що з ним не так

Скриншот

  • Я впевнений, що там є ще пів мішка картоплі фрі.
  • Це "трохи використаний"?
  • А що, так можна було?
  • Нууу, хіба за 1 долар.
  • Це нагадує мені хлопця, що продає свої потерті штани.
  • Мда, бургери дорожчають.
  • Це схоже на найкращу угоду року.
  • А у вас ще є вживані гамбургери?
  • Дякую. Мене це дуже розсмішило.
  • Ну норм, цілий бургер за 9,39, пів бургера - за 5 доларів. Що не так?

Раніше ми писали про те, що хімік перевірив їжу з McDonalds на наявність мікробів.

А ще розповідали про те, що McDonald's "модернізує" рецепт легендарного бургера.

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