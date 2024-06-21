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В сети вызвал истерику бургер из МсDonald's, который продают на Marketplace. Что с ним не так

Пятница 21 июня 2024 07:00
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В сети вызвал истерику бургер из МсDonald's, который продают на Marketplace. Что с ним не так В сети продают очень странный гамбургер из McDonalds (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Пользователи социальных сетей упали в истерику из-за объявления о продаже гамбургера Five Guys. Фото этого продукта выложили в Marketplace и большинство не сразу поняли, что с бургером не так.

Почему продажа гамбургера из McDonald's вызвала истерику у пользователей соцсетей и что с ним не так, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Reddit.

Пользователь Reddit наткнулся на рекламу гамбургера Five Guys, который предлагали купить за пять долларов. Самым удивительным было описание от продавца - "слегка использованный гамбургер".

А на фото, сопровождавшем объявление, было видно, что гамбургер действительно не цел, а от него часть откушена. При этом он был обернут в оригинальную фольгу.

Как указывает автор сообщения, он искал на Marketplace себе диван, а ему Facebook вдруг предложил этакий гамбургер.

Конечно, такое объявление взбудоражило сеть и вызвало истерику у пользователей. Они засыпали автора поста кучей комментариев.

В сети вызвал истерику бургер из МсDonald's, который продают на Marketplace. Что с ним не так

Скриншот

  • Я уверен, что там есть еще пол мешка картофеля фри.
  • Это "немного использован"?
  • А что, так можно было?
  • Нууу, разве что за 1 доллар.
  • Это напоминает мне парня, продающего свои потертые штаны.
  • Мда, бургеры дорожают.
  • Это похоже на лучшее соглашение года.
  • А у вас еще есть подержанные гамбургеры?
  • Спасибо. Меня это очень рассмешило.
  • Ну норм, целый бургер за 9,39, полбургера - за 5 долларов. Что не так?

Ранее мы писали, что химик проверил еду из McDonalds на наличие микробов.

А еще рассказывали, что McDonald's "модернизирует" рецепт легендарного бургера.

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