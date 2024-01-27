У мережі порівняли підписи українських гетьманів і московських царів: різниця справді вражає (фото)

"Підписи українських гетьманів і московитських царів. Це приблизно і є причиною приховування московитами більшості їх архівів. Бо то є прямий доказ їх безмежної тупості", - написав Олег.

На фото видно, що підписи українських гетьманів більш розлогі та складніші у відтворенні. Водночас підписи російських монархів повторюють їхні імена в доволі простій формі написання.

Підписи українських гетьманів і московських царів (фото: twitter.com/volodarskijo)

Що думають українці