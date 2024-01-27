В сети сравнили подписи украинских гетманов и московских царей: разница действительно впечатляет (фото)

"Подписи украинских гетманов и московитских царей. Это примерно и является причиной скрытия московитами большинства их архивов. Ведь это прямое доказательство их безграничной тупости", - написал Олег.

На фото видно, что подписи украинских гетманов более пространные и сложные в воспроизведении. В то же время подписи российских монархов повторяют их имена в довольно простой форме написания.

Подписи украинских гетманов и московских царей (фото: twitter.com/volodarskijo)

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