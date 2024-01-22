7 захоплюючих фільмів, за якими можна вивчати історію України

Історія України має великий та складний шлях, саме тому режисерам цікаво відтворювати події, які пережив наш народ.

РБК-Україна (проект Styler) склало список найцікавіших на наш погляд фільмів, які засновані на реальних подіях з історії України.

Крути 1918

Фільм заснований на реальних подіях та розповідає про битву під Крутами у 1918 році. Коли до Києва почали підходити війська Червоної армії, юні військові та звичайні хлопці вирішили обороняти українську незалежність. Крім історичної лінії, сюжет розгортається навколо трагічної долі двох братів, які закохані в одну дівчину.

Клондайк

У сюжеті цієї стрічки зображені події російсько-української війни на Донбасі та збиття літака рейсу МНІ7. Місцева родина опиняється в епіцентрі подій авіакатастрофи - головні герої чекають на народження дитини, а їхнє що село захоплюють озброєні угрупування.

Нескорений

У сюжеті часи другої світової війни вже добігли кінця, однак Українська Повстанська Армія не здається, адже її головний та вічний ворог - Радянський Союз все ще залишається не переможений. Учасникам опору під проводом Романа Шухевича доводиться піти в підпілля й ховатися в Карпатах аби вижити та побороти ворога.

Заборонений

Український письменник Василь Стус протягом всього життя був справжнім борцем за права людини та незалежність українського народу. Стрічка розповідає про важку долю видатного шістдесятника та боротьбу українських дисидентів з тотальним режимом у радянському союзі.

Кіборги

Художній фільм, заснований на реальних подіях та історіях українських захисників Донецького аеропорту у 2014 році. Режисером цього кіношедевру є Ахтем Сеїтаблаєв.

Таємний щоденник Симона Петлюри

Історія заснована на історії життя Симона Петлюри, який був головним отаманом військ УНР і лідера Директорії УНР.

Черкаси

Історія розповідає про життя двох юнаків, дитинство яких пройшло в українському селі. Але коли вони виростають, то стають частиною команди на військовому кораблі “Черкаси”. І саме цей корабель у 2014 році опиняється заблокований в озері Донузлав. За історичними фактами, "Черкаси" був єдиним кораблем, який не здається ворогу просто так.