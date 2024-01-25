Українка першою вирушить у космос з Virgin Galactic: що про неї відомо (фото)

Уродженка України Ліна Бороздіна разом з Virgin Galactic вирушить у суборбітальній політ на кораблі Unity. Разом з нею у політ вирушить ще три астронавти - з Австрії, Техасу та Каліфорнії (США).

Що відомо про цей політ, а також про саму Ліну Бороздіну, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)

Що відомо про політ в космос

26 січня відбудеться шостий комерційний космічний політ компанії Virgin Galactic. Серед членів екіпажу Ліна Бороздіна вказана, як "Астронавт 023 - приватний учасник з України та Каліфорнії". Разом з нею у космос буде подорожувати ще три людини - дві з США та один турист з Австрії.

Своєї черги Ліна чекала майже 18 років. Вартість туристичного квитка на космічний рейс - 450 тисяч доларів. У космосі туристи проведуть 80 хвилин, кілька з них - у невагомості.

Поки космічний корабель перебуватиме над Землею, астронавти будуть насолоджуватися невагомістю та захопливим видом з численних вікон космічного корабля.

Суборбітальній політ заплановано на п'ятницю, 26 січня, з космодрому "Америка" у США.

Хто така Ліна Бороздіна

Ліонелла (Ліна, Ліза) Бороздіна народилась в Одесі в 1969 році. Там вона закінчила школу і здобула ступінь магістра за спеціальністю "Біохімія" в Одеському національному політехнічному університеті.

Батько Ліни - Юрій, народився у Москві, але згодом переїхав до Одеси. Згідно з книгою Destination Space: Making Science Fiction a Reality журналіста та письменника Кенні Кемпа, Бороздін був агентом КДБ. Він служив на Сході, зокрема в Індії та М’янмі. У 1979 рік чоловік мав поїхати на два роки в Афганістан, але звільнився зі служби.

Вище керівництво СРСР не дало дозволу на повернення до Москви, тож він із родиною повернувся до Одеси, де мешкала родина його дружини. Його керівником був Юрій Андропов, майбутній генсек СРСР у 1982–1984 роках.

Ліна Бороздіна (фото: facebook.com/lina.birch)

Матір Ліни - Емілія, була єврейкою. Працювала перекладачкою з англійської мови та стала чемпіонкою України з настільного тенісу. Померла в 1982 році.

Коли розпався СРСР, Ліна Бороздіна емігрувала в США. В неї був паспорт вже неіснуючої держави й вона подала заяву на політичний притулок. Почала вивчати англійську, влаштувалася мити лабораторний посуд у фармацевтичну кампанію, поки не отримала можливість застосувати свою вищу освіту.

На початках перебування у США Ліна жила зі своєю тіткою Євою в Лос-Анджелесі. Згодом вона вийшла заміж за росіянина, з яким невдовзі розлучилася. Певний час українка працювала моделлю для магазину одягу, а потім зустріла другого чоловіка.

З 1992 по 1996 рік Бороздіна працювала науковою співробітницею в біофармацевтичній компанії Genta в Каліфорнії. Ця компанія спеціалізується на розробці препаратів для хворих на рак. У 2012 році компанія збанкрутувала.

З 1997 року Ліна почала працювати у Chromagen, де затрималась до 2000 року. З 2001 року вона отримала звання старшого наукового співробітника. Далі - ще одна компанія, яка займалась відкриттям, розробці та комерціалізації інноваційних продуктів для ринку онкології та противірусних засобів. Наступна компанія - Egea Biosciences (придбаної компанією Johnson & Johnson у 2004 році), яка розробляла технологію синтезу генів і структури білка.

Ліна Бороздіна (фото: facebook.com/lina.birch)

У 2004 році Бороздіна отримала громадянство США. З 2009 до 2023 року вона працювала менеджеркою із роботи з клієнтами в American International Chemical. З квітня 2019 року вона є спеціалісткою із продажу приладів для хімії нуклеїнових кислот у BioSearch Technologies, відділі геноміки LGC.

Квиток на політ до космосу Ліна Бороздіна купила у 2005 році за 200 тисяч доларів і для цього їй прийшлося вдруге закласти свій будинок. Але вона стала однією з перших 10 учасників польоту.

"Я збираюся побачити всю Землю. Але ж сама ідея бути такою далекою від неї - безцінна. Одна з головних причин, по якій я вклала гроші - я могла б почекати, поки це стане дешевшим і доступним. Я зробила це, тому що, коли є мрія і якщо в неї не вкладати гроші, вона залишається мрією", - розповідала Бороздіна.