У мережі порівняли підписи українських гетьманів і московських царів: різниця справді вражає (фото)

У мережі опублікували фото аркуша пергаменту. На ньому візуально продемонстрували підписи українських гетьманів і московських царів. Користувачі шоковані різницею.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Олега Володарського в X (Twitter) .

"Підписи українських гетьманів і московитських царів. Це приблизно і є причиною приховування московитами більшості їх архівів. Бо то є прямий доказ їх безмежної тупості", - написав Олег.

На фото видно, що підписи українських гетьманів більш розлогі та складніші у відтворенні. Водночас підписи російських монархів повторюють їхні імена в доволі простій формі написання.

Підписи українських гетьманів і московських царів (фото: twitter.com/volodarskijo)

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