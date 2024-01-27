У мережі порівняли підписи українських гетьманів і московських царів: різниця справді вражає (фото)
У мережі опублікували фото аркуша пергаменту. На ньому візуально продемонстрували підписи українських гетьманів і московських царів. Користувачі шоковані різницею.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Олега Володарського в X (Twitter).
"Підписи українських гетьманів і московитських царів. Це приблизно і є причиною приховування московитами більшості їх архівів. Бо то є прямий доказ їх безмежної тупості", - написав Олег.
На фото видно, що підписи українських гетьманів більш розлогі та складніші у відтворенні. Водночас підписи російських монархів повторюють їхні імена в доволі простій формі написання.
Підписи українських гетьманів і московських царів (фото: twitter.com/volodarskijo)
Що думають українці
- "У "совку" і постсовковій Україні досі усталена догма, що чим вищий начальник, тим примітивніший підпис. Насправді все правильно. Неосвіченість і дикість, загорнута в брехню і пихатість".
- "Таку круту каліграфію втрачено. Пострадянська освіта не давала такого".
- "Це перемога, москалі точно програють, бо в їхніх царів були некрасиві підписи".
- "Не хочу псувати вам "перемогу", але розмір підпису не вказує на розумові здібності. Великі незручні підписи - це просто дешеві понти. Хіба що нерівність ліній імператорських підписів вказує на те, що писали вони самі дуже рідко".
- "Оце дослівно, "як курка лапою". Таке враження, що крім власного імені, яке вони насилу нашкрябали, більше нічого не вміли писати".
- "Цей підпис як і великий герб. Хто сказав що кожен раз його писав гетьман, а не писар? Хто сказав що його взагалі писав гетьман?"
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