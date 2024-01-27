В сети сравнили подписи украинских гетманов и московских царей: разница действительно впечатляет (фото)
В сети опубликовали фото листа пергамента. На нем визуально продемонстрировали подписи украинских гетманов и московских царей. Пользователи в шоке от разницы.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Олега Володарского в X (Twitter).
"Подписи украинских гетманов и московитских царей. Это примерно и является причиной скрытия московитами большинства их архивов. Ведь это прямое доказательство их безграничной тупости", - написал Олег.
На фото видно, что подписи украинских гетманов более пространные и сложные в воспроизведении. В то же время подписи российских монархов повторяют их имена в довольно простой форме написания.
Подписи украинских гетманов и московских царей (фото: twitter.com/volodarskijo)
Что думают украинцы
- "У "совку" і постсовковій Україні досі усталена догма, що чим вищий начальник, тим примітивніший підпис. Насправді все правильно. Неосвіченість і дикість, загорнута в брехню і пихатість".
- "Таку круту каліграфію втрачено. Пострадянська освіта не давала такого".
- "Це перемога, москалі точно програють, бо в їхніх царів були некрасиві підписи".
- "Не хочу псувати вам "перемогу", але розмір підпису не вказує на розумові здібності. Великі незручні підписи - це просто дешеві понти. Хіба що нерівність ліній імператорських підписів вказує на те, що писали вони самі дуже рідко".
- "Оце дослівно, "як курка лапою". Таке враження, що крім власного імені, яке вони насилу нашкрябали, більше нічого не вміли писати".
- "Цей підпис як і великий герб. Хто сказав що кожен раз його писав гетьман, а не писар? Хто сказав що його взагалі писав гетьман?"
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