UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У мережі показали, яким може бути дизайн Windows 12 (відео)

Windows 12 може вразити всіх і кожного (скріншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)
Автор: Ірина Костенко

Концепт "революційного" дизайну ОС Windows 12 від Microsoft, яку можуть презентувати вже поточного року, вразив користувачів соціальних мереж.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-канал AR 4789 розповідає, який вигляд могла б мати нова операційна система.

Про який концепт йдеться

Нещодавно один із дизайнерів, що веде YouTube-канал під назвою AR 4789, оприлюднив відеоролик під назвою "Windows 12 - Революційна" (Windows 12 - The Revolutionary).

У ньому "індонезійський ентузіаст концептуальної графіки" (як він сам себе називає) показує, який вигляд могла б мати нова ОС від Microsoft.

Автор ролика наголосив, що:

  • не пов'язаний з компанією Microsoft
  • всі його проекти - "не справжня операційна система чи програмне забезпечення", а лише "концепція"

YouTube-канал "індонезійського ентузіаста концептуальної графіки" (скріншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)

"Революційний" дизайн Windows 12

Користувачі соціальних мереж швидко оцінили роботу дизайнера:

  • мінімалістичний дизайн
  • інтуїтивну навігацію
  • фантастичні візуальні ефекти

Так могла б виглядати Windows 12 (скріншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)

Відеоролик показує, зокрема, що "Пуск" міг би стати простішим і запускатися з невеликого меню внизу екрана.

Нічого зайвого (скріншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)

Водночас панель завдань "переїхала" вгору. Її вміст, за задумом, міг би налаштовуватися користувачами самостійно (згідно з актуальними потребами та інтересами людей).

Цікава ідея (скріншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)

А ось за створення шпалер для робочого столу Windows 12 могли б відповідати алгоритми штучного інтелекту.

Шпалери, створені ШІ (скріншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)

 

Варто зазначити, що дещо раніше AR 4789 опублікував ще одне цікаве відео.

В ньому дизайнер показав, як міг би виглядати процес завантаження, активації та налаштування нової операційної системи.

Запуск Windows 12 (скріншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)

 

Нагадаємо, дещо раніше зʼявилися перші подробиці про Windows 12.

Читайте також про головну вимогу для встановлення майбутньої Windows 12.

Читайте РБК-Україна в Google News
WindowsОСгаджетидизайнерикомп'ютери