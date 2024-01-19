В сети показали, каким может быть дизайн Windows 12 (видео)

Концепт "революционного" дизайна ОС Windows 12 от Microsoft, которую могут презентовать уже в текущем году, поразил пользователей социальных сетей.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал AR 4789 рассказывает, какой вид могла бы иметь новая операционная система.
Недавно один из дизайнеров, ведущий YouTube-канал под названием AR 4789, обнародовал видеоролик под названием "Windows 12 - Революционная" (Windows 12 - The Revolutionary).
В нем "индонезийский энтузиаст концептуальной графики" (как он сам себя называет) показывает, как могла бы выглядеть новая ОС от Microsoft.
Автор ролика подчеркнул, что:
YouTube-канал "индонезийского энтузиаста концептуальной графики" (скриншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)
Пользователи социальных сетей быстро оценили работу дизайнера:
Так могла бы выглядеть Windows 12 (скриншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)
Видеоролик показывает, в частности, что "Пуск" мог бы стать проще и запускаться из небольшого меню внизу экрана.
Ничего лишнего (скриншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)
В то же время панель задач "переехала" вверх. Ее содержание, по замыслу, могло бы настраиваться пользователями самостоятельно (в соответствии с актуальными потребностями и интересами людей).
Интересная идея (скриншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)
А вот за создание обоев для рабочего стола Windows 12 могли бы отвечать алгоритмы искусственного интеллекта.
Обои, созданные ИИ (скриншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)
Стоит отметить, что ранее AR 4789 опубликовал еще одно интересное видео.
В нем дизайнер показал, как мог бы выглядеть процесс загрузки, активации и настройки новой операционной системы.
Запуск Windows 12 (скриншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)
Напомним, несколько ранее появились первые подробности о Windows 12.
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