В сети показали, каким может быть дизайн Windows 12 (видео)

О каком концепте идет речь

Недавно один из дизайнеров, ведущий YouTube-канал под названием AR 4789, обнародовал видеоролик под названием "Windows 12 - Революционная" (Windows 12 - The Revolutionary).

В нем "индонезийский энтузиаст концептуальной графики" (как он сам себя называет) показывает, как могла бы выглядеть новая ОС от Microsoft.

Автор ролика подчеркнул, что:

не связан с компанией Microsoft

все его проекты - "не настоящая операционная система или программное обеспечение", а только "концепция"

YouTube-канал "индонезийского энтузиаста концептуальной графики" (скриншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)

"Революционный" дизайн Windows 12

Пользователи социальных сетей быстро оценили работу дизайнера:

минималистичный дизайн

интуитивную навигацию

фантастические визуальные эффекты

Так могла бы выглядеть Windows 12 (скриншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)

Видеоролик показывает, в частности, что "Пуск" мог бы стать проще и запускаться из небольшого меню внизу экрана.

Ничего лишнего (скриншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)

В то же время панель задач "переехала" вверх. Ее содержание, по замыслу, могло бы настраиваться пользователями самостоятельно (в соответствии с актуальными потребностями и интересами людей).

Интересная идея (скриншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)

А вот за создание обоев для рабочего стола Windows 12 могли бы отвечать алгоритмы искусственного интеллекта.

Обои, созданные ИИ (скриншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)

Стоит отметить, что ранее AR 4789 опубликовал еще одно интересное видео.

В нем дизайнер показал, как мог бы выглядеть процесс загрузки, активации и настройки новой операционной системы.

Запуск Windows 12 (скриншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)