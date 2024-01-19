У мережі показали, яким може бути дизайн Windows 12 (відео)

Концепт "революційного" дизайну ОС Windows 12 від Microsoft, яку можуть презентувати вже поточного року, вразив користувачів соціальних мереж.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-канал AR 4789 розповідає, який вигляд могла б мати нова операційна система.

Про який концепт йдеться

Нещодавно один із дизайнерів, що веде YouTube-канал під назвою AR 4789, оприлюднив відеоролик під назвою "Windows 12 - Революційна" (Windows 12 - The Revolutionary).

У ньому "індонезійський ентузіаст концептуальної графіки" (як він сам себе називає) показує, який вигляд могла б мати нова ОС від Microsoft.

Автор ролика наголосив, що:

не пов'язаний з компанією Microsoft

всі його проекти - "не справжня операційна система чи програмне забезпечення", а лише "концепція"

YouTube-канал "індонезійського ентузіаста концептуальної графіки" (скріншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)

"Революційний" дизайн Windows 12

Користувачі соціальних мереж швидко оцінили роботу дизайнера:

мінімалістичний дизайн

інтуїтивну навігацію

фантастичні візуальні ефекти

Так могла б виглядати Windows 12 (скріншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)

Відеоролик показує, зокрема, що "Пуск" міг би стати простішим і запускатися з невеликого меню внизу екрана.

Нічого зайвого (скріншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)

Водночас панель завдань "переїхала" вгору. Її вміст, за задумом, міг би налаштовуватися користувачами самостійно (згідно з актуальними потребами та інтересами людей).

Цікава ідея (скріншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)

А ось за створення шпалер для робочого столу Windows 12 могли б відповідати алгоритми штучного інтелекту.

Шпалери, створені ШІ (скріншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)

Варто зазначити, що дещо раніше AR 4789 опублікував ще одне цікаве відео.

В ньому дизайнер показав, як міг би виглядати процес завантаження, активації та налаштування нової операційної системи.

Запуск Windows 12 (скріншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)