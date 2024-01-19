У мережі показали, яким може бути дизайн Windows 12 (відео)
Концепт "революційного" дизайну ОС Windows 12 від Microsoft, яку можуть презентувати вже поточного року, вразив користувачів соціальних мереж.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-канал AR 4789 розповідає, який вигляд могла б мати нова операційна система.
Про який концепт йдеться
Нещодавно один із дизайнерів, що веде YouTube-канал під назвою AR 4789, оприлюднив відеоролик під назвою "Windows 12 - Революційна" (Windows 12 - The Revolutionary).
У ньому "індонезійський ентузіаст концептуальної графіки" (як він сам себе називає) показує, який вигляд могла б мати нова ОС від Microsoft.
Автор ролика наголосив, що:
- не пов'язаний з компанією Microsoft
- всі його проекти - "не справжня операційна система чи програмне забезпечення", а лише "концепція"
YouTube-канал "індонезійського ентузіаста концептуальної графіки" (скріншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)
"Революційний" дизайн Windows 12
Користувачі соціальних мереж швидко оцінили роботу дизайнера:
- мінімалістичний дизайн
- інтуїтивну навігацію
- фантастичні візуальні ефекти
Так могла б виглядати Windows 12 (скріншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)
Відеоролик показує, зокрема, що "Пуск" міг би стати простішим і запускатися з невеликого меню внизу екрана.
Нічого зайвого (скріншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)
Водночас панель завдань "переїхала" вгору. Її вміст, за задумом, міг би налаштовуватися користувачами самостійно (згідно з актуальними потребами та інтересами людей).
Цікава ідея (скріншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)
А ось за створення шпалер для робочого столу Windows 12 могли б відповідати алгоритми штучного інтелекту.
Шпалери, створені ШІ (скріншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)
Варто зазначити, що дещо раніше AR 4789 опублікував ще одне цікаве відео.
В ньому дизайнер показав, як міг би виглядати процес завантаження, активації та налаштування нової операційної системи.
Запуск Windows 12 (скріншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)
Нагадаємо, дещо раніше зʼявилися перші подробиці про Windows 12.
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