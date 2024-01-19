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В сети показали, каким может быть дизайн Windows 12 (видео)

Пятница 19 января 2024 19:12
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В сети показали, каким может быть дизайн Windows 12 (видео) Windows 12 может поразить всех и каждого (скриншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)
Автор: Ирина Костенко

Концепт "революционного" дизайна ОС Windows 12 от Microsoft, которую могут презентовать уже в текущем году, поразил пользователей социальных сетей.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал AR 4789 рассказывает, какой вид могла бы иметь новая операционная система.

О каком концепте идет речь

Недавно один из дизайнеров, ведущий YouTube-канал под названием AR 4789, обнародовал видеоролик под названием "Windows 12 - Революционная" (Windows 12 - The Revolutionary).

В нем "индонезийский энтузиаст концептуальной графики" (как он сам себя называет) показывает, как могла бы выглядеть новая ОС от Microsoft.

Автор ролика подчеркнул, что:

  • не связан с компанией Microsoft
  • все его проекты - "не настоящая операционная система или программное обеспечение", а только "концепция"

В сети показали, каким может быть дизайн Windows 12 (видео)

YouTube-канал "индонезийского энтузиаста концептуальной графики" (скриншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)

"Революционный" дизайн Windows 12

Пользователи социальных сетей быстро оценили работу дизайнера:

  • минималистичный дизайн
  • интуитивную навигацию
  • фантастические визуальные эффекты

В сети показали, каким может быть дизайн Windows 12 (видео)

Так могла бы выглядеть Windows 12 (скриншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)

Видеоролик показывает, в частности, что "Пуск" мог бы стать проще и запускаться из небольшого меню внизу экрана.

В сети показали, каким может быть дизайн Windows 12 (видео)

Ничего лишнего (скриншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)

В то же время панель задач "переехала" вверх. Ее содержание, по замыслу, могло бы настраиваться пользователями самостоятельно (в соответствии с актуальными потребностями и интересами людей).

В сети показали, каким может быть дизайн Windows 12 (видео)

Интересная идея (скриншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)

А вот за создание обоев для рабочего стола Windows 12 могли бы отвечать алгоритмы искусственного интеллекта.

В сети показали, каким может быть дизайн Windows 12 (видео)

Обои, созданные ИИ (скриншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)

Стоит отметить, что ранее AR 4789 опубликовал еще одно интересное видео.

В нем дизайнер показал, как мог бы выглядеть процесс загрузки, активации и настройки новой операционной системы.

В сети показали, каким может быть дизайн Windows 12 (видео)

Запуск Windows 12 (скриншот: youtube.com/@AbdiRPC4789)

Напомним, несколько ранее появились первые подробности о Windows 12.

Читайте также о главном требовании для установки будущей Windows 12.

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