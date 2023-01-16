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У мережі показали фото нового iPhone 15: яким буде смартфон

Яким буде новий iPhone 15 (фото: unsplash.com)
Автор: Юлія Гаюк

Нещодавно в мережі з'явилися фото нового iPhone 15. Його зовнішній вигляд кардинально не змінився, проте зображення є лише очікуваннями. Офіційних заяв від Apple ще не було.

Про це пишуть на сайті Sina.

Як вигляд буде мати iPhone 15

Інсайдери повідомляють, що цього року Apple випустить чотири моделі iPhone серії 15, як і робили в попередні роки, проте в дизайні моделі будуть зміни.

За чутками, вся нова лінійка отримає дисплей з овальним вирізом, як в iPhone 14 Pro. Бічні грані стандартної версії iPhone 15 будуть виконані з алюмінієвого сплаву, а на задній панелі розміститься вже знайома багатьом подвійна камера.

Можливий дизайн нового iPhone 15 (фото: finance.sina.com.cn)

Частота оновлення екрана незмінно становитиме 60 Гц, для Pro-версій - 120 Гц. Також зазначається, що для стандартної версії смартфонів серії буде використано процесор A16.

За чутками, висококласна версія iPhone 15 Pro матиме багато оновлень, включаючи чіп A17, титанову середню рамку, інтерфейс Type-C, 8 ГБ пам'яті, чутливі до натискання кнопки та перископічний фотооб'єктив.

Усі смартфони iPhone серії 15 (фото: finance.sina.com.cn)

Скільки буде коштувати новинка

iPhone 15 буде значно дорожчий навіть у США. Вартість виробництва буде приблизно на 90 доларів вище, ніж iPhone 14 Pro Max.

За попередньою оцінкою, якщо iPhone 14 Pro Max коштує 1099 доларів, то iPhone 15 Ultra може коштувати приблизно 1199-1299 доларів.

Раніше ми детально розповідали, що зміниться в iPhone 15 у 2023 році.

Ми також повідомляли про те, що Apple розробляє ноутбук із сенсорним екраном.

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