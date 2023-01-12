Apple розробляє MacBook з сенсорним екраном: ЗМІ назвали можливу дату випуску

Компанія Apple почала розробку нової лінійки своїх ноутбуків з сенсорним екраном. Ймовірно, нові MacBook можуть вийти у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Джерела видання розповідають, що розробники вже активно беруть участь у проекті. Проте рішення про запуск ще не остаточне, а плани можуть змінитися.

Зазначається, що Apple протягом 10 років стверджувала, що сенсорні екрани погано працюють на ноутбуках і що iPad є кращим варіантом. Щобільше, Mac з сенсорним екраном може скоротити продажі iPad. Проте конкуренти Apple все частіше випускають ноутбуки з сенсорним екраном, що підштовхує компанію до оновлення.

"Виходячи з поточних внутрішніх обговорень, компанія може випустити свій перший Mac із сенсорним екраном у 2025 році як частину більшого оновлення MacBook Pro", - зазначає видання.

Інженери Apple хочуть, аби MacBook Pro зберіг традиційний дизайн, але мав екран підтримував сенсорне введення та жести, як iPhone або iPad. Планується, що згодом компанія зможе розширити підтримку дотику на інших моделях Mac. У рамках оновлення MacBook Pro також хочуть перевести дисплеї на органічні світлодіоди або технологію OLED.

Варто зазначити, що випуск сенсорних MacBook суперечить підходу співзасновника Apple Стіва Джобса, який критикував подібні моделі конкурентів.

"Поверхні для дотику не можуть бути вертикальними, через тривалий період часу ваша рука захоче відпасти", - казав Джобс у 2010 році.