В сети показали фото нового iPhone 15: каким будет смартфон

Как будет выглядеть iPhone 15

Инсайдеры сообщают, что в текущем году Apple выпустит четыре модели iPhone серии 15, как и делали в предыдущие годы, однако в дизайне модели будут изменения.

По слухам, вся новая линейка получит дисплей с овальным вырезом, как у iPhone 14 Pro. Боковые грани стандартной версии iPhone 15 будут исполнены из алюминиевого сплава, а на задней панели разместится уже знакомая многим двойная камера.

Возможен дизайн нового iPhone 15 (фото: finance.sina.com.cn)

Частота обновления экрана будет неизменно составлять 60 Гц, для Pro-версий - 120 Гц. Также отмечается, что для стандартной версии смартфонов серии будет использован процессор A16.

По слухам, высококлассная версия iPhone 15 Pro будет иметь много обновлений, включая чип A17, титановую среднюю рамку, интерфейс Type-C, 8 ГБ памяти, чувствительные к нажатию кнопки и перископический фотообъектив.

Все смартфоны iPhone серии 15 (фото: finance.sina.com.cn)

Сколько будет стоить новинка

iPhone 15 будет значительно дороже даже в США. Стоимость производства будет примерно на 90 долларов выше iPhone 14 Pro Max.

По предварительной оценке, если iPhone 14 Pro Max стоит 1099 долларов, то iPhone 15 Ultra может стоить примерно 1199-1299 долларов.