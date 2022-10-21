В мережі нагадали, як "совок" вів антиукраїнську пропаганду в кіно (відео)

Про що йдеться в уривку?

У сцені з фільму "Про це не можна забувати" показано, як героїня Галина читає вірші молодого письменника Ростислава.

Прочитавши рядки про любов до України, дівчина запитує, навіщо він це написав.

Вона каже, що це "гнилі віршики", як для студента історичного факультету.

Очевидно, Галина натякає, що історик мав би знати правдиву історію і про Україну в тому числі.

Цікавою деталлю є те, що дівчина вимовляє слово "Україна" з наголосом на літеру "а" на російський манір.

Кадри з фільму "Про це не можна забувати"

Галина навіть каже, що під такими віршами може підписатися ворог. А йдеться про саме тих ворогів союзу, яких він видумав собі сам.

У результаті дівчина каже, що Україну оспівувати можна, але Ростислав дивиться на неї "не їхніми очима, а очима Грушевського".

"Про яку любов ти кажеш у віршах? Адже це не наша Україна, не радянська", - розчаровується врешті-решт Галя.

Про фільм

"Про це не можна забувати" - це російський радянський чорно-білий пропагандистський фільм. Дія відбувається по завершенні Другої світової війни на Західній Україні.

Видний український письменник-комуніст Олександр Гармаш написав книгу, в якій затаврував ворогів СРСР.

Вороги СРСР намагаються вбити Гармаша.

В основу фільму покладена ідеалізована історія з життя українського письменника Ярослава Галана, який користувався підтримкою радянської влади.