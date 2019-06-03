Мэр украинского города попал в базу "Миротворца": что произошло

Геннадий Труханов (фото: РБК-Украина)

На сайте "Миротворец" объяснили, в чем провинился Геннадий Труханов

Мэр Одессы Геннадий Труханов оказался в базе "Миротворца", где появилось досье на него. На сайте опубликованы его российские паспорта, фотографии и провокационные высказывания.

На сайте говорится, что на человека с фамилией, именем и отчеством одесского мэра, и такой же датой, и местом рождения, выдавались паспорта РФ.

Первый свой паспорт он получил в 2002 году, второй - в 2003 году. В 2011-м он обратился в российские госструктуры с просьбой заменить первый документ в связи с достижением 45 лет. При этом в 2017 году оба паспорта были аннулированы из-за нарушения процедуры выдачи.

Скриншот с базы "Миротворца"

"Являются ли одним лицом данные граждане - мэр Одессы, человек, получивший паспорт в 2002-м, и человек, ставший гражданином РФ в 2003-м, - мы утверждать со стопроцентной уверенностью, конечно, не можем, но все их данные полностью совпадают. И мы считаем, что это не просто совпадение", - говорится на сайте "Миротворца".

Напомним, что НАБУ завершило расследование фактов внесения одесским мэром Геннадием Трухановым недостоверной информации в электронных декларациях за 2015 и 2016 годы.

Ранее сообщалось о том, что топ-пропагандист Кремля Владимир Познер угодил в базу "Миротворца". Ему предъявили посещение Крыма и участие в антиукраинской пропаганде.