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Мер українського міста потрапив в базу "Миротворця": що сталося

STYLERЖиття    03.06.2019 - 22:43
Мер українського міста потрапив в базу "Миротворця": що сталося
Геннадій Труханов (фото: РБК-Україна)

На сайті "Миротворець" пояснили, в чому завинив Геннадій Труханов

Мер Одеси Геннадій Труханов опинився у базі "Миротворця", де з'явилося досьє на нього. На сайті опубліковані його російські паспорти, фотографії та провокаційні висловлювання.

На сайті говориться, що на людину з прізвищем, ім'ям та по батькові одеського мера, і такою ж датою і місцем народження, видавалися паспорти РФ.

Перший свій паспорт він отримав у 2002 році, другий - у 2003 році. У 2011-му він звернувся в російські держструктури з проханням замінити перший документ у зв'язку з досягненням 45 років. При цьому в 2017 році обидва паспорти були анульовані через порушення процедури видачі.

Мер українського міста потрапив в базу &quot;Миротворця&quot;: що сталося

Скріншот з бази "Миротворця"

"Чи є однією особою ці громадяни - мер Одеси, чоловік, який отримав паспорт у 2002-му, і людина, що стала громадянином РФ в 2003-му, - ми стверджувати зі стовідсотковою впевненістю, звичайно, не можемо, але всі їх дані повністю збігаються. І ми вважаємо, що це не просто збіг", - йдеться на сайті "Миротворця".

Нагадаємо, що НАБУ завершило розслідування фактів внесення одеським мером Геннадієм Трухановим недостовірної інформації в електронних деклараціях за 2015 і 2016 роки.

Раніше повідомлялося про те, що топ-пропагандист Кремля Володимир Познер потрапив в у базу "Миротворця". Йому пред'явили відвідування Криму і участь в антиукраїнській пропаганді.

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