Мэр "красного" Франковска смутил фото с жабой: "срач приветствуется!"

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив показал символический памятник жабе, который установили возле детского садика в пригородном селе Хриплин. Чиновник сфотографировался со скульптурой и объяснил, откуда она тут взялась.
Снимок Марцинкив 17 марта опубликовал в своем Facebook.
Как иронизирует городской глава, на памятник жабе из бюджета не ушло ни копейки, а само "изваяние" было им ранее обещано.
""Срач приветствуется"! Образовательная среда!" - добавил Марцинкив.
Пост политика вызвал оживленную реакцию пользователей сети: в комментариях зазвучали как шутки, так и удивление и недоумение относительно целесообразности установки такого памятника.
Руслан Марцинкив и памятник жабе (фото: facebook.com)
На самом же деле эта небольшая разукрашенная скульптура земноводного с короной на голове символизирует такие человеческие пороки, как жадность и скупость. Так, еще два с половиной года назад Марцинкив анонсировал установку в Ивано-Франковске "исконной украинской жабы". Как отметил тогда мэр в сети, это "яркое существо, которое часто душит наших людей... Врага надо знать в лицо!"
Кстати, изначально жабку намеревались установить в парке им. Тараса Шевченко, но потом появлялись другие предложения относительно выбора локации. Даже был объявлен конкурс на лучший эскиз памятника.
Сейчас же, как видим, скульптура таки появилась... хоть и не в самом закрытом на жесткий карантин городе.
Как выяснилось, прежде "телом" жабы был обычный камень, который подумывали убрать подальше от садика. Но тут горожане посмотрели на ситуацию под другим углом, и просто вооружились краской и фантазией.
"Мы очень хотели сделать ее веселее, но только разрисовали яркими красками, как могли, своими силами. Тому, просим волонтеров, работающих с камнем и художников, помочь сделать ей перевоплощения в красавицу. Это наша мечта!" - рассказал пользователь сети Виктор Кибирьев в комментарии к посту Марцинкива.
Также юзеры принялись обыгрывать "персоналию" жабы и дискутировать о креативном подходе в целом.
Скрин комментариев с Facebook-страницы Руслана Марцинкива
Ранее сообщалось, что в январе мэр Ивано-Франковска на совещании пошутил об утопленнике, и видео попало в сеть и возмутило украинцев.
Напомним также, что в прошлом году мэр Ивано-Франковска влип в громкий скандал из-за ромов, из-за чего на него даже открыли уголовное производство. Позже Марцинкиву пришлось оправдываться и объяснять свои слова.