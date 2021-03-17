Мер "червоного" Франківська збентежив фото з жабою: "срач вітається!"

Як іронізує міський голова, на пам'ятник жабі з бюджету не витратили жодної копійки, а саме "статуя" ним була обіцяна раніше.

""Срач вітається"! Освітнє середовище!" - додав Марцінків.

Пост політика викликав жваву реакцію користувачів мережі: в коментарях зазвучали як жарти, так і подив та здивування щодо доцільності встановлення такого пам'ятника.

Руслан Марцінків та пам'ятник жабі (фото: facebook.com)

Чому жабі поставили пам'ятник

Насправді ж ця невелика оздоблена скульптура земноводного з короною на голові символізує такі людські вади, як жадібність і скупість. Так, ще два з половиною роки тому Марцінків анонсував встановлення в Івано-Франківську "споконвічної української жаби". Як зазначив тоді міський голова в мережі, це "яскрава істота, яка часто душить наших людей... Ворога треба знати в обличчя!"

До речі, спочатку жабку мали намір встановити в парку ім. Тараса Шевченка, але потім з'являлися інші пропозиції щодо вибору локації. Навіть був оголошений конкурс на найкращий ескіз пам'ятника.

Зараз же, як бачимо, скульптура таки з'явилася... хоч і не в самому закритому на жорсткий карантин місті.

Хто автор пам'ятника Івано-Франківської жаби

Як з'ясувалося, раніше "тулубом" жаби був звичайний камінь, який подумували прибрати подалі від садка. Але тут городяни подивилися на ситуацію під іншим кутом, і просто озброїлися фарбою та фантазією.

"Ми дуже хотіли зробити її веселіше, але тільки розмалювали яскравими фарбами, як могли, своїми силами. Тому, просимо волонтерів, які працюють з каменем і художників, допомогти зробити їй перевтілення на красуню. Це наша мрія!" - розповів користувач мережі Віктор Кібір'єв в коментарі до посту Марцінківа.

Реакція мережі

Також юзери почали обігрувати "персоналію" жаби та дискутувати про креативний підход в цілому.

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