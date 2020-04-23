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Мэр Ивано-Франковска уточнил, за что хотел вывезти ромов из города

Новости » Общество     23.04.2020 - 12:04
Мэр Ивано-Франковска уточнил, за что хотел вывезти ромов из города
Фото: Руслан Марцинкив (galka.if.ua)

Мэр поручил вывезти тех ромов, которые нарушали карантин

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив уточнил, что поручил вывезти из города тех ромов, которые нарушают карантин. Об этом он заявил в эфире местного радио, передают местные СМИ.

По его словам, во вчерашнем заявлении не было дискриминации.

"Речь шла о конкретных лицах, которые больше месяца не придерживались карантина. Люди неоднократно обращались на 102, что некоторые лица приставали к людям, требовали средства, были без масок. Более того, проживали в Привокзальном сквере. Это при том, что постановление Кабинета министров четко запрещает не только проживать в скверах, а гулять в скверах и собираться больше двух человек в одном месте", - заявил Марцинкив.

Он добавил, что полиция сама обращалась с просьбой предоставить транспорт, чтобы доставить домой прописанных в Закарпатской области ромов.

Напомним, вчера разгорелся скандал после того, как Марцинкив поручил вывезти всех ромов из Ивано-Франковска.

После этого на мэра завели уголовное дело.

"По факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске Национальной полицией начато уголовное производство по ст. 161 УКУ. Позиция городского головы является недопустимой", - подчеркнул министр внутренних дел Арсен Аваков.

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