Упаковать и вывезти: мэр Ивано-Франковска влип в громкий скандал из-за ромов (видео)

Мэр Ивано-Франковска попал в скандал из-за ромов (коллаж РБК-Украина)

На мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива из-за высказываний о ромах открыли уголовное производство

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал в громкий скандал из-за поручения правоохранителям вывезти всех граждан ромской национальности в Закарпатскую область. В полиции отреагировали на высказывание и открыли криминальное производство.

На совещании горсовета Марцинкив возмущался, что стражи порядка не полностью справились с его задачей, и не всех ромов вывезли из города. Мэр обязал подчиненных решить вопрос до 28 апреля.

Если же ромы не захотят уезжать, то он посоветовал просто "запаковать" их в бус и увезти.

"Также цыгане, нет, правильнее - лица ромского пола. Мы уже бус давали. Вывезли их в Закарпатье. Почему они дальше здесь?.. Что значит "отказались"? А почему не упаковали? Есть полиция. До следующего вторника должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не упаковали и не вывезли?" - удивился он.

Видео с заседания со скандальными высказываниями опубликовано издание "Суспільне.Карпати".

Видео: Мэр Ивано-Франковска поручил вывезти всех ромов на Закарпатье

Слова Марцинкива раскритиковали правозащитники, посольство США в Украине, коалиция ромских неправительственных общественных организаций Украины и "Ромский женский фонд "Чирикли", представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатье Диана Швардак.

"Со стороны городского председателя Ивано-Франковска мы наблюдаем нарушение прав цыган нацменьшинства согласно статьи 33 Конституции Украины, которая закрепляет, что каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно оставлять территорию Украины за исключением ограничений, устанавливаемых законом. У нас направлены письма в Национальную полицию, на основании чего осуществлялись такие действия. Также направлен акт реагирования и письмо на мэра по недопущению дискриминации по признакам расы и цвета кожи", - заявила она.

При этом спикер Нацполиции Закарпатья Анна Дан сообщила, что информации о перевозке ромов из Ивано-Франковской области в Закарпатье у нее пока нет.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подчеркнул, что высказываниям мэра Ивано-Франковска будет дана правовая оценка.

Так, следователи Ивано-Франковской области начали уголовное производство по ст. 161 УК, это - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Фото: скрин facebook.com/UA.National.Police

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