Мэр "красного" Франковска смутил фото с жабой: "срач приветствуется!"

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив показал символический памятник жабе, который установили возле детского садика в пригородном селе Хриплин. Чиновник сфотографировался со скульптурой и объяснил, откуда она тут взялась.

Как иронизирует городской глава, на памятник жабе из бюджета не ушло ни копейки, а само "изваяние" было им ранее обещано.

""Срач приветствуется"! Образовательная среда!" - добавил Марцинкив.

Пост политика вызвал оживленную реакцию пользователей сети: в комментариях зазвучали как шутки, так и удивление и недоумение относительно целесообразности установки такого памятника.

Руслан Марцинкив и памятник жабе (фото: facebook.com)

Почему жабе поставили памятник

На самом же деле эта небольшая разукрашенная скульптура земноводного с короной на голове символизирует такие человеческие пороки, как жадность и скупость. Так, еще два с половиной года назад Марцинкив анонсировал установку в Ивано-Франковске "исконной украинской жабы". Как отметил тогда мэр в сети, это "яркое существо, которое часто душит наших людей... Врага надо знать в лицо!"

Кстати, изначально жабку намеревались установить в парке им. Тараса Шевченко, но потом появлялись другие предложения относительно выбора локации. Даже был объявлен конкурс на лучший эскиз памятника.

Сейчас же, как видим, скульптура таки появилась... хоть и не в самом закрытом на жесткий карантин городе.

Кто автор памятника Ивано-Франковской жабы

Как выяснилось, прежде "телом" жабы был обычный камень, который подумывали убрать подальше от садика. Но тут горожане посмотрели на ситуацию под другим углом, и просто вооружились краской и фантазией.

"Мы очень хотели сделать ее веселее, но только разрисовали яркими красками, как могли, своими силами. Тому, просим волонтеров, работающих с камнем и художников, помочь сделать ей перевоплощения в красавицу. Это наша мечта!" - рассказал пользователь сети Виктор Кибирьев в комментарии к посту Марцинкива.

Реакция сети

Также юзеры принялись обыгрывать "персоналию" жабы и дискутировать о креативном подходе в целом.

Скрин комментариев с Facebook-страницы Руслана Марцинкива