Мер "червоного" Франківська збентежив фото з жабою: "срач вітається!"
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків показав символічний пам'ятник жабі, який встановили біля дитячого садочка у приміському селі Хриплин. Чиновник сфотографувався зі скульптурою і пояснив, звідки вона тут взялася.
Знімок Марцінків 17 березня опублікував у своєму Facebook.
Як іронізує міський голова, на пам'ятник жабі з бюджету не витратили жодної копійки, а саме "статуя" ним була обіцяна раніше.
""Срач вітається"! Освітнє середовище!" - додав Марцінків.
Пост політика викликав жваву реакцію користувачів мережі: в коментарях зазвучали як жарти, так і подив та здивування щодо доцільності встановлення такого пам'ятника.
Руслан Марцінків та пам'ятник жабі (фото: facebook.com)
Чому жабі поставили пам'ятник
Насправді ж ця невелика оздоблена скульптура земноводного з короною на голові символізує такі людські вади, як жадібність і скупість. Так, ще два з половиною роки тому Марцінків анонсував встановлення в Івано-Франківську "споконвічної української жаби". Як зазначив тоді міський голова в мережі, це "яскрава істота, яка часто душить наших людей... Ворога треба знати в обличчя!"
До речі, спочатку жабку мали намір встановити в парку ім. Тараса Шевченка, але потім з'являлися інші пропозиції щодо вибору локації. Навіть був оголошений конкурс на найкращий ескіз пам'ятника.
Зараз же, як бачимо, скульптура таки з'явилася... хоч і не в самому закритому на жорсткий карантин місті.
Хто автор пам'ятника Івано-Франківської жаби
Як з'ясувалося, раніше "тулубом" жаби був звичайний камінь, який подумували прибрати подалі від садка. Але тут городяни подивилися на ситуацію під іншим кутом, і просто озброїлися фарбою та фантазією.
"Ми дуже хотіли зробити її веселіше, але тільки розмалювали яскравими фарбами, як могли, своїми силами. Тому, просимо волонтерів, які працюють з каменем і художників, допомогти зробити їй перевтілення на красуню. Це наша мрія!" - розповів користувач мережі Віктор Кібір'єв в коментарі до посту Марцінківа.
Реакція мережі
Також юзери почали обігрувати "персоналію" жаби та дискутувати про креативний підход в цілому.
Скрін коментарів з Facebook-сторінки Руслана Марцінківа
Раніше повідомлялося, що в січні мер Івано-Франківська на нараді пожартував про потопельника, і відео потрапило в мережу й обурило українців.
Нагадаємо також, що торік мер Івано-Франківська влип у гучний скандал через ромів, через що на нього навіть відкрили кримінальне провадження. Пізніше Марцінківу довелося виправдовуватися і пояснювати свої слова.