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Мэр Ивано-Франковска придумал новое наказание для вандалов: "буком по голой заднице"

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Ивано-Франковск, Вторник 26 октября 2021 16:13
Мэр Ивано-Франковска придумал новое наказание для вандалов: "буком по голой заднице" Мэр Ивано-Франковска придумал наказание для вандалов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Ивано-Франковске 20-летнего парня задержали за вандализм и отправили в военкомат, поскольку он уклонялся от службы. Поэтому мэр города придумал наказание для вандалов.

Об этом мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков написал в Facebook.

Так, молодой человек повредил в центральной части города фонари и клумбы. Его опознали и задержали с помощью камер наблюдения и видео из соцсетей. Также 20-летний франковец находился в нетрезвом состоянии.

"Тот самый "Юра", что крушил фонари, оказывается, уклонялся от военной службы, поэтому его передали в военкомат. Полиция возбудила уголовное дело за хулиганство (статья 296 УКУ). Я думаю, хулиганов надо наказать. Быстро и показательно. Вообще, я бы в Уголовный кодекс внес изменения – чтобы одним из видов наказания было надавать буками по голой заднице посреди площади. Делаешь злое - показательно получаешь наказание. Кажется, это было бы эффективнее всего", – написал мэр.

Поэтому парню грозит до пяти лет заключения за разбитые фонари. Также полицейские открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство).

Мэр Ивано-Франковска придумал новое наказание для вандалов: &quot;буком по голой заднице&quot;

В Ивано-Франковске вандал уничтожил фонари в центре города (facebook.com/ruslan.martsinkiv)

Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали вандала, который повредил стеклянный мост.

Также мы писали, что в Киеве вандал облил краской флагшток возле КГГА.

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