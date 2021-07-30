"Хотел проверить на прочность": в Киеве задержали вандала, повредившего Стеклянный мост

Столичные полицейские задержали вандала, который в ночь на 29 июля разбил два информационно-макетных стекла на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск. Свой поступок мужчина объяснил желанием попробовать стенды на прочность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что мужчина был задержан в одном из столичных хостелов. Установить личность вандала помогли камеры видеонаблюдения. Правоохранители изучили видео с подозреваемым и в менее чем за сутки обнаружили его.

Им оказался уроженец Луцка 1997 года рождения. По его словам, он приехал в Киев на отдых и прогуливаясь по Стеклянному мосту решил проверить информационные стенды на прочность и разбил их.

В отношении задержанного открыто уголовное производство. Следователи готовят мужчине сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Вандалу угрожает до пяти лет лишения свободы.

Фото: в Киеве задержали вандала, который повредил Стеклянный мост (kyivcity.gov.ua)