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"Хотел проверить на прочность": в Киеве задержали вандала, повредившего Стеклянный мост

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Киев, Пятница 30 июля 2021 18:03
"Хотел проверить на прочность": в Киеве задержали вандала, повредившего Стеклянный мост Фото: в Киеве задержали вандала, который повредил Стеклянный мост (kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Столичные полицейские задержали вандала, который в ночь на 29 июля разбил два информационно-макетных стекла на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск. Свой поступок мужчина объяснил желанием попробовать стенды на прочность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что мужчина был задержан в одном из столичных хостелов. Установить личность вандала помогли камеры видеонаблюдения. Правоохранители изучили видео с подозреваемым и в менее чем за сутки обнаружили его.

Им оказался уроженец Луцка 1997 года рождения. По его словам, он приехал в Киев на отдых и прогуливаясь по Стеклянному мосту решил проверить информационные стенды на прочность и разбил их.

В отношении задержанного открыто уголовное производство. Следователи готовят мужчине сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Вандалу угрожает до пяти лет лишения свободы.

Фото: в Киеве задержали вандала, который повредил Стеклянный мост (kyivcity.gov.ua)

Напомним, утром 29 июля сотрудники коммунального предприятия "Киевавтодормост" обнаружили два разбитых информационных стенда на Стеклянном мосту. Расследованием инцидента занялась полиция. Вандала зафиксировала камера видеонаблюдения.

Отметим, в декабре 2020 года на Стеклянном мосту в Киеве обнаружили трещину. Причиной повреждения перехода в КГГА назвали вандализм.

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