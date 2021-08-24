ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве вандал облил краской флагшток возле КГГА. Возбуждено дело

Новина українською →
Киев, Вторник 24 августа 2021 16:29
В Киеве вандал облил краской флагшток возле КГГА. Возбуждено дело Фото: возле КГГА облили краской флагшток (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве мужчина во время торжественных мероприятий ко Дню независимости Украины облил красной краской флагшток возле Киевской городской государственной администрации. Его задержали полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Сегодня около 13 часов в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что возле здания Киевской городской государственной администрации неизвестный облил себя и флагшток краской", - рассказали в полиции.

Свои действия, как отмечают правоохранители, мужчина объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества.

"Полицейские задержали нарушителя, им оказался уроженец Запорожской области, 1987 года рождения. Отделом дознания начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса", - добавили в полиции.

Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы и срок до 5 лет.

В Киеве вандал облил краской флагшток возле КГГА. Возбуждено дело

Фото: задержанный правонарушитель (kyiv.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Задержание
NEWS
В Киеве проходит первый парад на Днепре ко Дню независимости
В Киеве проходит первый парад на Днепре ко Дню независимости
DAILY
Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза
Милан Лелич, Юрий Дощатов Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза