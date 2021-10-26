Мер Івано-Франківська вигадав нове покарання для вандалів: "буком по голій дупі"
У Івано-Франківську 20-річного хлопця затримали за вандалізм і відправили до військкомату, оскільки він ухилявся від служби. Тому мер міста вигадав покарання для вандалів.
Про це міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинков написав у Facebook.
Так, молодик пошкодив у центральній частині міста ліхтарі та клумби. Його впізнали та затримали за допомогою камер спостереження та відео із соцмереж. Також 20-річний франківець перебував у нетверезому стані.
"Той самий "Юра", що трощив ліхтарі, виявляється, ухилявся від військової служби, тож його передали у військкомат. Поліція порушила кримінальну справу за хуліганство (стаття 296 ККУ). Я думаю, хуліганів треба покарати. Швидко і показово. Взагалі, я б до Кримінального кодексу вніс зміни – щоб одним із видів покарання було надавати буком по голій сраці серед площі. Робиш зле – показово отримуєш покарання. Здається, це було б найефективніше", – написав мер.
Тому хлопцеві загрожує до п'яти років ув'язнення за розбиті ліхтарі. Також поліцейські відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 296 КК (хуліганство).
В Івано-Франківську вандал знищив ліхтарі у центрі міста (facebook.com/ruslan.martsinkiv)
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