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Мер Івано-Франківська вигадав нове покарання для вандалів: "буком по голій дупі"

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Івано-Франківськ, Вівторок 26 жовтня 2021 16:13
Мер Івано-Франківська вигадав нове покарання для вандалів: "буком по голій дупі" Мер Івано-Франківська вигадав покарання для вандалів (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Івано-Франківську 20-річного хлопця затримали за вандалізм і відправили до військкомату, оскільки він ухилявся від служби. Тому мер міста вигадав покарання для вандалів.

Про це міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинков написав у Facebook.

Так, молодик пошкодив у центральній частині міста ліхтарі та клумби. Його впізнали та затримали за допомогою камер спостереження та відео із соцмереж. Також 20-річний франківець перебував у нетверезому стані.

"Той самий "Юра", що трощив ліхтарі, виявляється, ухилявся від військової служби, тож його передали у військкомат. Поліція порушила кримінальну справу за хуліганство (стаття 296 ККУ). Я думаю, хуліганів треба покарати. Швидко і показово. Взагалі, я б до Кримінального кодексу вніс зміни – щоб одним із видів покарання було надавати буком по голій сраці серед площі. Робиш зле – показово отримуєш покарання. Здається, це було б найефективніше", – написав мер.

Тому хлопцеві загрожує до п'яти років ув'язнення за розбиті ліхтарі. Також поліцейські відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 296 КК (хуліганство).

Мер Івано-Франківська вигадав нове покарання для вандалів: &quot;буком по голій дупі&quot;

В Івано-Франківську вандал знищив ліхтарі у центрі міста (facebook.com/ruslan.martsinkiv)

Раніше ми повідомляли, що у Києві затримали вандала, який пошкодив Скляний міст.

Також ми писали, що у Києві вандал облив фарбою флагшток біля КМДА.

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