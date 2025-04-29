Меню футболіста збірної України для ідеальної форми: що їсть Валерій Бондар

Як мають харчуватися футболісти?

Підтримання високої спортивної форми на елітному рівні вимагає не лише виснажливих тренувань, але й суворої дисципліни поза полем, зокрема у харчуванні. Раціон професійних футболістів зазвичай розробляється дієтологами команди з урахуванням індивідуальних потреб, графіку тренувань та ігор, потреб у відновленні.

Валерій Бондар, розповідаючи про своє харчування на тренувальній базі, підтверджує цей підхід.

"Коли знаходимося на базі в Emily у Винниках, то тут у нас є і вечеря, і обід, і сніданок", - зазначає Валерій.

Яке меню у Валерія Бондаря

Зокрема, гравець розповів про свої вподобання на сніданок.

"Зазвичай, на сніданок я стараюся їсти щось білкове, наприклад, яєшня або омлет. Також у мій раціон входять лосось, авокадо, томати чері", - розповів спортсмен.

Зазначимо, що такий вибір не випадковий. Білок (яйця, лосось) є основним будівельним матеріалом для м'язів, необхідним для їх відновлення після навантажень і підтримки м'язової маси. Лосось та авокадо - це цінні джерела корисних жирів Омега-3, які мають протизапальні властивості та важливі для здоров'я серцево-судинної системи, що є критично важливим для витривалості футболіста. Томати чері додають вітамінів та антиоксидантів. Білковий сніданок також допомагає довше відчувати ситість.

Вечеря у раціоні Валерія має інший акцент.

"Ну а на вечерю я готую собі салати та їм більше вуглеводів. Це може бути рис та гречка. Ще я їм рибу та мʼясо", - поділився футболіст.

Після дня тренувань організм потребує поповнення запасів глікогену - форми зберігання вуглеводів у м'язах та печінці, яка використовується як основне джерело енергії під час фізичних навантажень. Рис і гречка є складними вуглеводами, що забезпечують поступове вивільнення енергії та ефективно відновлюють енергетичні депо. Додавання риби або м'яса забезпечує необхідний білок для нічного відновлення м'язів, а салати - клітковину, вітаміни та мінерали.