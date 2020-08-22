Как менялись зарплата и достаток украинцев за 29 лет независимости

Как в независимой Украине менялись социально-экономические показатели (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Как в Украине менялись основные социально-экономические показатели с 1991 по 2020 год

В Украине за 29 лет независимости средняя зарплата граждан стабильно увеличивалась, цифры демонстрировали твердый рост, а вот цены на продукты - "плавали". Тем не менее сегодня украинец мог бы купить приблизительно такое же количество хлеба на свою зарплату, как и в 1991 году, и даже на десятилетие раньше - в 1981-м во времена УССР.

Как менялись зарплата граждан украинского суверенного государства и покупательная способность - в материале Styler.

Для анализа колебаний взяты средняя заработная плата, соотношение курса национальной валюты к доллару США, стоимость хлеба (вместо спорного "индекса Биг Мака") и валовой внутренний продукт (ВВП на душу населения называют показателем уровня экономической активности и качества жизни населения).

Данные доступны на сайтах Нацбанка, Пенсионного Фонда, Минэкономики, Госстата.

В 1991 году средняя зарплата в Украине составляла 495,40 советских рублей, что вдвое выше, чем годом ранее. За эти деньги можно было приобрести 283 долларов (против 409 в 1990-м) или потратить их на покупку около 590 кг хлеба (за год до этого - 887). Фактический ВВП был 299 млрд, а на одну особу - 6 тыс.

В 1992 году уже ввели карбованцы, и сумма составляла 5 832,88 таких купонов. Важно отметить, что по долларам это выходило вдесятеро меньше - всего 28, а вот по количеству хлеба почти вдвое больше - 1015 кг. ВВП - 5 033 млрд и на одну особу 97 тыс.

В 1993 году средняя зарплата составляла 163 533 карбованца, то есть на тот момент 36 долларов, а на фоне гиперинфляции купить можно было более чем в два раза меньше хлеба (430 кг). ВВП - 148 273 млрд и на одну особу 2 842 000.

В 1994 году работающие украинцы де-юре стали миллионерами и в среднем получали 1 426 343 карбованца, что в "переводе" на доллары и килограммы хлеба составляло приблизительно 45 и 373 соответственно. ВВП - 1 203 769 млрд и на одну особу 23 184 000

В 1995 году произошел огромный скачок по уровню средней зарплаты (7 304 000 карбованцев), но незначительный на практике: можно было обменять на 49,5 долларов или купить 201 кг хлеба. ВВП - 5 451 642 млрд на одну особу 105 793 000.

В 1996 году в Украине ввели гривны. Тогда средняя зарплата по сравнению с прошлым годом чуть снизилась (125,23 грн), а в остальном продолжила прошлую динамику: больше долларов (68,5) и меньше хлеба (198,5 кг). ВВП - 81 519 млн на одну особу 1 595 грн.

С приходом гривны наблюдались плавные колебания в последующие годы показателей по средней зарплате, по долларам, ценам на хлеб и ВВП. Это выглядит так:

С 1997 года и до 2020-го средняя зарплата постоянно идет в рост: со 143 гривен до 10 727 гривен / с 77 долларов до 410 долларов / с 211 кг хлеба до 519 кг / ВВП рос с 93 365 млн грн. до 818 млрд грн. в первом квартале года (снизился на 1,5% по сравнению с первым кварталом 2019-го) и в показателе роста физического ВВП с -3,0% до 3,8%.

Напомним, недавно Госстат назвал долю украинцев с зарплатой свыше 25 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что украинцам увеличат минималку и рассказывали, на сколько вырастет уровень зарплаты.