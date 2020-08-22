Як змінювалися зарплата і достаток українців за 29 років незалежності

Як в Україні змінювалися основні соціально-економічні показники з 1991 по 2020 рік
В Україні за 29 років незалежності середня зарплата громадян стабільно збільшувалася, цифри демонстрували тверде зростання, а от ціни на продукти - "плавали". З усім тим сьогодні українець міг би купити приблизно таку ж кількість хліба на свою зарплату, як і в 1991 році, і навіть на десятиліття раніше - у 1981-му в часи УРСР.
Як змінювалися зарплата громадян української суверенної держави та купівельна спроможність - в матеріалі Styler.
Для аналізу коливань взято середню заробітну плату, співвідношення курсу національної валюти до долара США, вартість хліба (замість спірного "індексу Біг Маку") та валовий внутрішній продукт (ВВП на душу населення називають показником рівня економічної активності та якості життя населення).
Дані доступні на сайтах Нацбанку, Пенсійного Фонду, Мінекономіки, Держкомстату.
З приходом гривні спостерігалися плавні коливання у наступні роки показників по середній зарплаті, по доларах, цінах на хліб та ВВП. Це виглядає так:
З 1997 року і по 2020-й середня зарплата постійно йде в ріст: від 143 гривень до 10 727 гривень / із 77 доларів до 410 доларів / із 211 кг хіба до 519 кг / ВВП зростав з 93 365 млн грн до 818 млрд грн у першому кварталі року (знизився на 1,5% у порівнянні з першим кварталом 2019-го) і в показнику зростання фізичного ВВП від -3,0% до 3,8%.
Нагадаємо, нещодавно Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 25 тисяч гривень.
Також ми писали про те, що українцям збільшать мінімалку і розповідали, на скільки зросте рівень зарплати.