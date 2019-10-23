Меня подставили: "Слуга народа" объяснил общение с пропагандистами

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко прокомментировал скандал со своим участием. Он принял участие в российском шоу и пообщался с пропагандистами на тему "конфликта на Донбассе". Также он считает, что войну мешают закончить "украинские националисты".

Мажоритарщик попытался найти себе оправдание и сказал, что его просто подставили российские журналисты.

"Россияне меня подставили! Выглядело как умышленная встреча с Пушилиным! Больше они меня не увидят. Пошли они… Выступая на "Первом канале", я выполнял волю моих избирателей в Запорожье, те цели, которые заявляла партия "Слуга народа“"на выборах. Это достижение мира, диалог. Только поэтому я согласился на включение на программу. Я говорил о том, что радикальные националисты пытаются сорвать процесс разведения войск. Националисты, радикалы выходят к Офису президента, не позволяют установить мир", - написал Шевченко у себя на Facebook-странице.

Также нардеп объяснил, что не хотел предавать украинцев, а российские медийщики просто вырезали ненужные им слова из эфира.

"Да, я считаю, что захват Крыма - это самая большая и роковая ошибка России. Да, я считаю, что миллионы, которые живут по ту сторону разграничения - украинцы и именно к ним было мое обращение к мирным жителям Донбасса. К тем, кто понимает - Украина будет единой. Я говорил тем, кто понимает все, что происходит в своем сердце и продолжает считать Украину своей Родиной. Да, я понимаю что часть моих слов для российских медийщиков было легко вырезать, они так и сделали, но я уверен что мне удалось объяснить многим, и в России в том числе, с Украиной не получится разговаривать методом ультиматумов, этого не будет никогда", - написал нардеп.