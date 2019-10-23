Мене підставили: "Слуга народу" пояснив спілкування з пропагандистами

Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко прокоментував скандал зі своєю участю. Він взяв участь в російському шоу та поспілкувався з пропагандистами на тему "конфлікту на Донбасі". Також він вважає, що війну заважають закінчити "українські націоналісти".

Мажоритарник спробував знайти собі виправдання і сказав, що його просто підставили російські журналісти.

"Росіяни мене підставили! Виглядало як умисна зустріч з Пушиліним! Більше вони мене не побачать. Пішли вони... Виступаючи на "Першому каналі", я виконував волю моїх виборців в Запоріжжі, ті цілі, які заявляла партія "Слуга народу“"на виборах. Це досягнення миру, діалог. Тільки тому я погодився на участь в програмі. Я говорив про те, що радикальні націоналісти намагаються зірвати процес розведення військ. Націоналісти, радикали виходять до Офісу президента, не дозволяють встановити мир", - написав він у себе на Facebook-сторінці.

Також нардеп пояснив, що не хотів зраджувати українців, а російські медійники просто вирізали непотрібні їм слова з ефіру.

"Так, я вважаю, що захоплення Криму - це найбільша і фатальна помилка Росії. Так, я вважаю, що мільйони, які живуть по той бік розмежування - українці і саме до них було моє звернення до мирним жителям Донбасу. До тих, хто розуміє - Україна буде єдиною. Я говорив тим, хто розуміє все, що відбувається в своєму серці і продовжує вважати Україну своєю Батьківщиною. Так, я розумію що частину моїх слів для російських медійників було легко вирізати, вони так і зробили, але я впевнений, що мені вдалося пояснити багатьом, і в Росії в тому числі, з Україною не вийде розмовляти методом ультиматумів, цього не буде ніколи", - написав нардеп.