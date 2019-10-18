Понабирали бездомных: "Слуга народа" шокировал сеть запросом о квартирах

Народный депутат от "Слуги народа" решил поселить всех своих помощников
Народный депутат от партии "Слуга народа" подал запрос в мэрию Киева с просьбой выделить для его помощников восемь квартир в столице. Формулировка просьбы – "в связи со служебной необходимостью". Об этом сообщили на странице BIHUS.info в социальной сети Facebook.
Народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Торохтий обратился к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой выделить жилье для всех своих помощников.
"В связи со служебной необходимостью прошу сообщить о возможности обеспечения служебным жильем в городе Киеве моих помощников-консультантов в количестве 8 человек. Ранее служебное жилье не получали", - сказано в заявлении народного депутата.
Скриншот публикации (facebook.com/bihus.info)
Публикация в сети вызвала гнев пользователей, и они возмущены такой наглостью народного избранника.
Скриншот комментариев
В комментариях под постом отметился и сам народный депутат Богдан Торохтий. Он поблагодарил пользователей за советы и предложил поддержать его команду, которая работает на благо украинского народа.
Скриншот комментария