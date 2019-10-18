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Понабирали бездомных: "Слуга народа" шокировал сеть запросом о квартирах

STYLERЖизнь    18.10.2019 - 12:57
Понабирали бездомных: "Слуга народа" шокировал сеть запросом о квартирах
Народный депутат шокировал соцсети (Коллаж РБК-Украина)

Народный депутат от "Слуги народа" решил поселить всех своих помощников

Народный депутат от партии "Слуга народа" подал запрос в мэрию Киева с просьбой выделить для его помощников восемь квартир в столице. Формулировка просьбы – "в связи со служебной необходимостью". Об этом сообщили на странице BIHUS.info в социальной сети Facebook.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Торохтий обратился к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой выделить жилье для всех своих помощников.

"В связи со служебной необходимостью прошу сообщить о возможности обеспечения служебным жильем в городе Киеве моих помощников-консультантов в количестве 8 человек. Ранее служебное жилье не получали", - сказано в заявлении народного депутата.

Понабирали бездомных: &quot;Слуга народа&quot; шокировал сеть запросом о квартирах

Скриншот публикации (facebook.com/bihus.info)

Публикация в сети вызвала гнев пользователей, и они возмущены такой наглостью народного избранника.

  • Палатки поставьте и пусть слуги живут. Работники, что они сделали. Более нет достойных. Это работа, пусть снимают жилье, как все.
  • Я знаю хостел недалеко от железнодорожного вокзала, там есть комнаты именно на 8 людей.
  • Так можно две комнатки в общаге дать.
  • Почему другие жители Украины, когда переезжают в Киев или другой город работать снимают жилье за свои кровные?
  • А самолеты им для помощников не надо? Совсем охренели.
  • Извините за непристойный, возможно, интимный вопрос. Зачем ему 8 помощников?
  • Киев, ну дай. Ну пожалуйста.
  • Не пойму, он бездомных понабирал что ли?

Понабирали бездомных: &quot;Слуга народа&quot; шокировал сеть запросом о квартирахПонабирали бездомных: &quot;Слуга народа&quot; шокировал сеть запросом о квартирахПонабирали бездомных: &quot;Слуга народа&quot; шокировал сеть запросом о квартирахПонабирали бездомных: &quot;Слуга народа&quot; шокировал сеть запросом о квартирахПонабирали бездомных: &quot;Слуга народа&quot; шокировал сеть запросом о квартирах

Скриншот комментариев

В комментариях под постом отметился и сам народный депутат Богдан Торохтий. Он поблагодарил пользователей за советы и предложил поддержать его команду, которая работает на благо украинского народа.

Понабирали бездомных: &quot;Слуга народа&quot; шокировал сеть запросом о квартирах

Скриншот комментария

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